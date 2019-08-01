Home
Vídeo: baleia aparece perto de barco e encanta amigos em Marataízes

Grupo se preparava para uma pescaria quando foi surpreendido pelo 'show' da baleia

Gazeta Online

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 22:59

 - Atualizado há 6 anos

Baleia dá show pertinho de barco em Marataízes Crédito: Bruno Abrahão

Uma baleia foi flagrada bem perto de um pequeno barco de pescadores. A linda cena foi registrada por um grupo de amigos que estavam em uma pescaria na altura de Marataízes, Litoral Sul do Estado, nesta quarta-feira (31).

VEJA VÍDEO

A baleia ficou se exibindo em alto-mar bem perto da embarcação. Bruno Abrahão, que mandou as imagens para o Gazeta Online, ficou encantado porque sempre teve vontade de ver um animal assim, bem de perto.

> Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na praia de Guriri

Ele tinha ido com os amigos para uma pescaria quando foram surpreendidos pela baleia que não se assustou e ficou por vários minutos dando esse show.

Segundo especialistas, entre os meses de junho até novembro, ocorre a temporada de reprodução de baleias em águas capixabas.

