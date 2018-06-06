Vereadores são convidados para jantar romântico em Anchieta

Prefeitura de Anchieta Crédito: Divulgação

Os 11 vereadores de Anchieta, no Litoral Sul, foram convidados pela Secretaria Municipal de Assistência Social para participarem de um jantar romântico. O evento está marcado para quinta-feira (14) da próxima semana para 40 casais atendidos por um programa de apoio às famílias. Metade dos gastos será custeado com verba Federal.

O vereador Roberto Quinteiro Bertulani (Dem), mais conhecido como Beto Calimam, recusou o convite que recebeu na última segunda-feira (04). Eu acho que um município que está passando por dificuldade financeira promover jantar romântico está na contramão da direção. Com recurso do governo federal ainda. Eu me recusei a participar deste jantar. Nós temos famílias carentes, muitas pessoas sem emprego, sem perspectiva de vida. Como vou prestigiar 40 e esquecer do resto? , disse.

Por meio de nota, a Prefeitura de Anchieta informou que o convite feito aos vereadores foi com o único objetivo de possibilitar ao legislativo acompanhar de perto ações como essa, que valorizam acima de tudo o núcleo familiar. E que o jantar será oferecido para 40 famílias (casais) atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social (Cras), por um programa de apoio a famílias e tem como único objetivo promover a união e estreitar os relacionamentos familiares.

CUSTOS

A Prefeitura de Anchieta também garantiu por meio de nota que 50% do valor do jantar será custeado com verba federal específica para este tipo de ação, não podendo ser usada para comprar cestas básicas, por exemplo. Os outros 50% são de recursos arrecadados entre os profissionais do Cras. O valor para organizar o evento não foi divulgado.

Questionada sobre o valor desta verba federal, a administração informou que a quantia ainda não foi mensurada pela secretaria, mas segundo o Cras é um valor pequeno para compra de alguns mantimentos, já que boa parte dos alimentos do preparo do jantar será doado.