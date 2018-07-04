Vereador é preso por participação em fraude de remédios em Cachoeiro

Mais duas pessoas presas durante Operação Panaceia em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Ministério Público

O vereador Dário Silveira Filho (PSDB), mais conhecido com Darinho da Saúde, é um dos detidos durante a segunda fase da Operação Panaceia deflagrada nesta quarta-feira (04) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele e o funcionário de uma farmácia são acusados de passar informações para alvos da primeira fase da operação com o objetivo de atrapalhar o trabalho das equipes.

Quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos. As investigações apontaram que logo após o grupo que participaria da primeira fase se reunir, começaram os vazamentos de informações para os possíveis alvos. Dario é motorista da Vigilância Sanitária Municipal e participou da primeira fase que foi deflagrada no dia 20 de junho deste ano.

A operação tem o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e

venda ilegal de medicamentos. As investigações começaram em 2015, após denúncias de que estabelecimentos comerciais e pessoas físicas estariam comercializando medicamentos de origem ilícita - furto, roubo ou extravio -, ou sem registro da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Eles ainda vendiam medicamentos controlados sem receita.

O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), o Promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca explicou o envolvimento dos detidos com a organização criminosa.

Eles obstruíram a primeira fase, ou seja, eles vazaram informação no dia, pouco antes de ocorrer a operação de buscas. Um dos detidos é servidor público municipal - o vereador - e o outro é funcionário de uma farmácia, ele manteve contato com o dono da farmácia que já era um dos investigados inclusive foi alvo de prisão temporária e neste contato eles conversam sobre sumir com material que iria ser buscado, explicou.

O promotor ainda disse que Dário e o outro detido - que não teve o nome divulgado - responderão por integrar organização criminosa. A partir do momento que você auxilia os investigados você faz parte. Como eles foram flagrados com material criminoso eles também passam a integrar esta organização. Até o momento foram detidas 13 pessoas nas duas fases da operação.

Capitão Schwartz, da Assessoria Militar do Ministério Público, explicou que foram aprendidos equipamentos eletrônicos, como celulares e documentos. Encontramos também nas residências documentação que não deveria se encontrar na casa de investigados. Na casa do vereador havia alguns receituários assinados por uma médica que seguramente não deveria se encontrar no local. E na farmácia encontramos computadores e outros documentos de pagamento de cartão de crédito e débito que estava lançado em nome de uma farmácia que ainda não estava autorizada a funcionar naquele endereço. Mas a farmácia que estava autorizada utilizava desse equipamento para fazer as vendas. É uma outra fraude que também será investigada, contou.

Os detidos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura que informou que a Secretaria de Saúde vai abrir um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos.

A Câmara Municipal respondeu por meio de nota que não recebeu nenhuma informação oficial sobre eventual prisão do vereador, e, portanto, o presidente não tem condições de dar qualquer declaração sobre o assunto.

Já o advogado de Dário não atendeu ou retornou as ligações até o momento (15h).

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