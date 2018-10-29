Ventos fortes causam prejuízos no Sul do ES

O domingo foi de contabilizar os prejuízos após o forte vendaval que atingiu, principalmente Vargem Alta, na região Sul Serrana. Pelo menos oito localidades de Cachoeiro de Itapemirim ficaram sem energia após quedas de árvores na fiação elétrica e de postes desde as 17h deste sábado (27).
Uma das localidades prejudicadas em Cachoeiro de Itapemirim é a de Soturno. A dona de casa Derley da Silva mora com o filho Cleiton da Silva de 34 anos, ele nasceu com a doença Atrofia Espinocerelebelar tipo 7 e precisa de usar aparelhos para respirar 24 horas por dia. Ela teve que correr com ele para o hospital.
A gente entende que a EDP tem muita gente para atender, mas a gente precisa. Durante 10 horas usamos os aparelhos que temos em casa, mas durante a madrugada tivemos que levá-lo para o hospital, contou.
Os motoristas que passam pela rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta tiveram que redobrar a atenção para evitar acidentes. A pista ficou cheia de vegetação carregada pela enxurrada, de galhos de árvores e um poste ainda foi arrancado e ficou atravessado na pista. Ele foi retirado do local por uma máquina.
O gerente de um restaurante, localizado no Mirante de Vargem Alta, contou que o vendaval foi muito rápido. Foi tudo muito rápido, uns 20 minutos. A minha preocupação foi de acomodar os clientes. A cobertura de telha onde fica o carro foi comprometida e como alagou tudo lá dentro, hoje não abriremos. O prejuízo ainda é calculado, disse.
A poucos metros do restaurante fica a estrutura da rampa de voo livre do Mirante. Com a força do vento, o portão principal e o local onde os visitantes ficavam acomodados também foi completamente destruídas.
O coordenador da defesa Civil de Vargem Alta, Nilson Sousa disse que já havia sido alertado sobre os ventos fortes, mas não acreditava que seria com esta intensidade. Já estou da Defesa Civil há três anos e nunca teve um vendaval tão forte assim aqui. Dez árvores foram arrancadas e obstruíram estradas do interior e da sede. Duas casas do Centro foram destelhadas e estamos fazendo o mapeamento nos demais bairros e localidades para calcular os prejuízos. A telefonia desde oscilou duas vezes e depois não voltou mais, explicou.
TELHADOS ARRANCADOS
Dois imóveis foram destelhadas no Centro de Vargem Alta. Elas ficam na Rua Tuffi David. Um deles é um prédio, que o telhado de zinco foi completamente arrancado e foi parar no quintal do aposentado Lauro Luiz dos Santos de 84 anos, por pouco a casa não foi atingida.
Veio a primeira arrancada e tirou um montão de folha de zinco. Fez um barulhão medonho aí depois veio outro arrancada. Eu estava em casa sozinha com a minha esposa. Ela passou mal. O vento foi bem forte começou de longe e já vi que venha o negócio difícil. Fez o barulho minha casa ficou em pé eu fiquei aguardando, contou.
Não há registro de feridos por causa do temporal.