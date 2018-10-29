Ventos fortes causam prejuízos no Sul do ES

Vendaval deixa prejuízos no Sul do Estado Crédito: Geizy Gomes

O domingo foi de contabilizar os prejuízos após o forte vendaval que atingiu, principalmente Vargem Alta, na região Sul Serrana. Pelo menos oito localidades de Cachoeiro de Itapemirim ficaram sem energia após quedas de árvores na fiação elétrica e de postes desde as 17h deste sábado (27).

Uma das localidades prejudicadas em Cachoeiro de Itapemirim é a de Soturno. A dona de casa Derley da Silva mora com o filho Cleiton da Silva de 34 anos, ele nasceu com a doença Atrofia Espinocerelebelar tipo 7 e precisa de usar aparelhos para respirar 24 horas por dia. Ela teve que correr com ele para o hospital.

A gente entende que a EDP tem muita gente para atender, mas a gente precisa. Durante 10 horas usamos os aparelhos que temos em casa, mas durante a madrugada tivemos que levá-lo para o hospital, contou.

Os motoristas que passam pela rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta tiveram que redobrar a atenção para evitar acidentes. A pista ficou cheia de vegetação carregada pela enxurrada, de galhos de árvores e um poste ainda foi arrancado e ficou atravessado na pista. Ele foi retirado do local por uma máquina.

O gerente de um restaurante, localizado no Mirante de Vargem Alta, contou que o vendaval foi muito rápido. Foi tudo muito rápido, uns 20 minutos. A minha preocupação foi de acomodar os clientes. A cobertura de telha onde fica o carro foi comprometida e como alagou tudo lá dentro, hoje não abriremos. O prejuízo ainda é calculado, disse.

A poucos metros do restaurante fica a estrutura da rampa de voo livre do Mirante. Com a força do vento, o portão principal e o local onde os visitantes ficavam acomodados também foi completamente destruídas.

O coordenador da defesa Civil de Vargem Alta, Nilson Sousa disse que já havia sido alertado sobre os ventos fortes, mas não acreditava que seria com esta intensidade. Já estou da Defesa Civil há três anos e nunca teve um vendaval tão forte assim aqui. Dez árvores foram arrancadas e obstruíram estradas do interior e da sede. Duas casas do Centro foram destelhadas e estamos fazendo o mapeamento nos demais bairros e localidades para calcular os prejuízos. A telefonia desde oscilou duas vezes e depois não voltou mais, explicou.

TELHADOS ARRANCADOS

Dois imóveis foram destelhadas no Centro de Vargem Alta. Elas ficam na Rua Tuffi David. Um deles é um prédio, que o telhado de zinco foi completamente arrancado e foi parar no quintal do aposentado Lauro Luiz dos Santos de 84 anos, por pouco a casa não foi atingida.

Veio a primeira arrancada e tirou um montão de folha de zinco. Fez um barulhão medonho aí depois veio outro arrancada. Eu estava em casa sozinha com a minha esposa. Ela passou mal. O vento foi bem forte começou de longe e já vi que venha o negócio difícil. Fez o barulho minha casa ficou em pé eu fiquei aguardando, contou.