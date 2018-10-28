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Imagens impressionam

Vendaval destelha restaurante e deixa clientes em pânico em Cachoeiro

Fábio Biola, cliente do estabelecimento, filmou os momentos de tensão dos clientes que estavam no local no momento da ventania
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 22:55

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 22:55

O restaurante teve tendas arrancadas com a força do vento; vidraças foram quebradas e uma parte do telhado quebrou Crédito: Reprodução
Clientes de um restaurante em Cachoeiro de Itapemirim ficaram assustados após chuva acompanhada de vendaval, na tarde deste sábado (27). Um internauta do Gazeta Online que estava no local gravou imagens impressionantes (veja vídeo abaixo).
Às margens da rodovia ES-164, o estabelecimento teve as tendas, telhas e vidraças quebradas com a força do vento. Fábio Biola filmou os momentos de tensão dos clientes que estavam no local no momento da ventania. Todos buscaram abrigo no interior do restaurante; um poste também caiu na via e obstruiu a pista, que liga o município a Vargem Alta.
VEJA VÍDEO

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