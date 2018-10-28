Vendaval destelha restaurante e deixa clientes em pânico em Cachoeiro

Clientes de um restaurante em Cachoeiro de Itapemirim ficaram assustados após chuva acompanhada de vendaval, na tarde deste sábado (27). Um internauta do Gazeta Online que estava no local gravou imagens impressionantes (veja vídeo abaixo).
Às margens da rodovia ES-164, o estabelecimento teve as tendas, telhas e vidraças quebradas com a força do vento. Fábio Biola filmou os momentos de tensão dos clientes que estavam no local no momento da ventania. Todos buscaram abrigo no interior do restaurante; um poste também caiu na via e obstruiu a pista, que liga o município a Vargem Alta.
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