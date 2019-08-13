Vazamento em gasoduto interdita rua em Cachoeiro de Itapemirim, no ES

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou moradores assustados. O acidente aconteceu no início da tarde após uma máquina que escavava o local perfurar um dos dutos de gás. A rua ficou interditada para o reparo. Um vazamento de gás na tarde desta terça-feira (13) em uma rua do bairro Paraíso, em, no Sul do Estado, deixou moradores assustados. O acidente aconteceu no início da tarde após uma máquina que escavava o local perfurar um dos dutos de gás. A rua ficou interditada para o reparo.

O problema aconteceu na rua São Camilo de Lelis, entre um shopping e um centro universitário, por volta das 14h. O duto de gás natural pertence à Petrobras. Funcionários do shopping afirmaram que no momento do vazamento houve um forte mau cheiro no local, mas não foi preciso evacuar as dependências do imóvel.

Segundo a assessoria da empresa que realizou o reparo, o tubo de gás se rompeu por máquinas de uma construtora, que fazia serviços no local. O vazamento foi pequeno e não afetou quem passava pelo local.

A Petrobras foi acionada e os reparos começaram logo em seguida. Por toda a extensão da rua, há sinalização de que não se pode fazer qualquer alteração no solo.

Ainda segundo a assessoria, essa tubulação só presta serviço para quatro comércios da região. O fornecimento teve que ser interrompido até os serviços serem concluídos.