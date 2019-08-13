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Vazamento

Vazamento em gasoduto interdita rua em Cachoeiro de Itapemirim, no ES

Segundo empresa que fez os reparos, problema foi causado por máquinas de uma construtora que fazia serviços no local

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 13:49
Um vazamento de gás na tarde desta terça-feira (13) em uma rua do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou moradores assustados. O acidente aconteceu no início da tarde após uma máquina que escavava o local perfurar um dos dutos de gás. A rua ficou interditada para o reparo.
O problema aconteceu na rua São Camilo de Lelis, entre um shopping e um centro universitário, por volta das 14h. O duto de gás natural pertence à Petrobras. Funcionários do shopping afirmaram que no momento do vazamento houve um forte mau cheiro no local, mas não foi preciso evacuar as dependências do imóvel.
Segundo a assessoria da empresa que realizou o reparo, o tubo de gás se rompeu por máquinas de uma construtora, que fazia serviços no local. O vazamento foi pequeno e não afetou quem passava pelo local.
A Petrobras foi acionada e os reparos começaram logo em seguida. Por toda a extensão da rua, há sinalização de que não se pode fazer qualquer alteração no solo.
Ainda segundo a assessoria, essa tubulação só presta serviço para quatro comércios da região. O fornecimento teve que ser interrompido até os serviços serem concluídos.
A reportagem não conseguiu contato com a construtora responsável pelo rompimento.

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