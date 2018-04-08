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Fogo

Vazamento de gás provoca incêndio em bar de Cachoeiro de Itapemirim

Apesar da correria e do susto, não houve feridos

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 15:49
Um vazamento de gás em botijas que eram utilizadas em máquinas de assar frango causaram um incêndio na manhã deste domingo (8) em um bar na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas os moradores conseguiram apagar as chamas com extintores. Ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO
As imagens são da repórter Renata Cordeiro, da TV Gazeta
As máquinas para assar frango e as botijas estavam do lado externo do comércio. Quando o incêndio começou, funcionários e clientes correram para a rua. Moradores da região acionaram os bombeiros, mas conseguiram conter o fogo antes da chegada dos militares.
A professora Maria das Graças Vargas Costa ficou assustada. Ela mora em cima do bar e contou que não é a primeira vez que presencia a situação. Foi a segunda vez que ficamos à mercê do fogo". Há seis meses pegou fogo também. Gastei mil reais de medicamentos e ainda limpar a fumaça que entrou em casa. O dono é uma pessoa boa, não foi sua culpa, mas falta fiscalização, contou.
A Polícia Militar interditou a avenida para que os bombeiros periciassem o local e saber se havia risco de nova explosão. A via foi logo liberada por das 11h.

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