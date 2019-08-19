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Distribuição foi interrompida

Vazamento de gás em condomínio de Cachoeiro assusta moradores

A atuação da equipe do síndico evitou qualquer dano. O registro de gás foi fechado até a chegada de um técnico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 10:35

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 10:35

Vazamento de gás assusta moradores de condomínio em Cachoeiro Crédito: Danúbia Cerqueira | Internauta
A distribuição de gás de um condomínio fechado, no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, precisou ser interrompida neste domingo (18), após a constatação de um vazamento que assustou os moradores.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 23 horas. A equipe foi até o local e confirmou que o registro geral de distribuição do gás foi fechado e um técnico responsável já havia sido chamado pelo gerente do bloco afetado.
> Vazamento de gás interdita rua em Cachoeiro
O Corpo de Bombeiros informou que durante a vistoria a equipe não constatou mais nenhum odor característico que indicasse o vazamento de gás e orientou que o síndico mantivesse o registro fechado até que o técnico verificasse o sistema.
Ainda de acordo com Corpo de Bombeiros, a situação do condomínio na documentação da corporação é considerada regular.
> Um dia sem aula após vazamento de gás em escola 

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