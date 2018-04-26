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Cotidiano

Varal no meio de praça chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

A praça, que fica ao lado do Palácio Bernardino Monteiro, onde funciona a prefeitura, é um dos cartões-postais da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 21:14

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 21:14

Um morador de rua lavou a roupa e fez um varal ao lado do chafariz da Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (25).
A cena inusitada chamou a atenção de internautas que registraram o caso por volta das 16h. Toalha, calça e blusas teriam sido lavadas no chafariz e foram penduradas em um canteiro do local, entre uma palmeira e uma placa em menção à família Braga.
A praça, que fica ao lado do Palácio Bernardino Monteiro, onde funciona a prefeitura, é um dos cartões-postais da cidade e possui diversos moradores de rua. A prefeitura informou que servidores foram ao local e as roupas foram retiradas.

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