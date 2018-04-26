Varal no meio de praça chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

Um morador de rua lavou a roupa e fez um varal ao lado do chafariz da Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (25).

A cena inusitada chamou a atenção de internautas que registraram o caso por volta das 16h. Toalha, calça e blusas teriam sido lavadas no chafariz e foram penduradas em um canteiro do local, entre uma palmeira e uma placa em menção à família Braga.