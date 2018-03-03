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Estradas

Uma pessoa morre e duas ficam feridas após acidente em Marataízes

Os feridos foram levados para Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 03 de Março de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 16:47
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente entre um um veículo de passeio e uma motocicleta na manhã deste sábado (03) na localidade de Pontal, em Marataízes, no Litoral Sul. As causas do acidente ainda não foram apuradas.
De acordo com a Polícia Militar, a batida ocorreu entre um Chevrolet Corsa e uma motocicleta modelo Honda Twister. Na moto estavam duas pessoas. Um dos ocupantes da motocicleta, identificado como Luis Carlos Paes Ventura, de 44 anos, morreu no local do acidente.
O motorista do carro e o outro ocupante da motocicleta ficaram feridos e foram levados para o Hospital Evangélico de Itapemirim.
O corpo de Luiz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 

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