Turistas mineiros são resgatados em praia de Guarapari

Publicado em 22 de julho de 2019 às 22:12
- Atualizado há 6 anos
Dois turistas mineiros, do município de Nova Lima, entraram no mar de ressaca na Praia do Morro, em Guarapari, nesta segunda-feira (22) e precisaram da ajuda dos guarda-vidas para conseguir sair da água.
O coordenador da equipe matutino de guarda vidas da Praia do Morro, Wallace Araújo Ramos, conta que o resgate foi gravado por outro guarda na areia, próximo ao posto 5.
Nas imagens, os dois homens de 58 e 60 anos, são levados até a praia com o apoio de cinco profissionais. Não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.
De acordo com o corpo de salvamento marítimo de Guarapari, do dia 13 até domingo (21) foram 42 pessoas resgatadas e 759 ações de prevenção a pessoas em áreas de risco no mar.
