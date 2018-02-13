Turistas lotam campings de Itapemirim

Muitos turistas procuram os acampamentos para ficar com a família durante os dias de folia. Somente em Itapemirim, no Litoral Sul, cerca de 300 pessoas de várias partes do país, ocupam os dois campings do balneário com barracas e motorhomes. Alguns chegaram a trazer um pedaço da casa para os locais.
É o caso do comerciante Marcu Valério Valentim de 55 anos que mora em Varre-Sai, no Rio de Janeiro, e montou acampamento desde o dia 27 de dezembro do último ano. Ele contou que está sempre indo e voltando, mas o acampamento vai ser desmontado definitivamente somente na próxima quarta-feira (14). Ao todo 50 pessoas da família dele estão no camping em Itaipava.
A primeira vez que você vem em um acampamento você não fica sem voltar. Todo ano a gente faz a mesma coisa, venho aqui há muito tempo e toda vez que vinha acampar a esposa reclamava da cozinha. Então no ano passado montei uma cozinha portátil com freezer, armário, fogão e forno, contou.
O jornalista Astrogildo Milagres, 63 anos, mora no Rio de Janeiro e contou que não troca o camping por qualquer hotel de cinco estrelas. No hotel você é mais um. Aqui você tem nome e sobrenome. Aqui sou tratado como um membro, como gente, sou um sócio comunitário e número não me faz bem. Aqui recarrego minhas energias. O resto do ano arrumo qualquer coisa pra fazer, mas janeiro e carnaval é aqui mesmo, disse.
A recepcionista do camping de Itaipava, Patrícia Santos, comemora a lotação de mais de 100 pessoas. Sempre no carnaval recebemos muita gente. Deus tem abençoado muito a gente com esses campistas maravilhosos. Um ambiente super familiar. Aqui eles fazem almoço, lanche, a tarde é o horário que as crianças mais brincam, então eles ficam por aqui. No camping tem duas baterias de banheiro, tem tanque para lavar roupas e louças e até para limpar peixes. É um ambiente maravilhoso, contou.
A jornalista e artesã Tayla Oliveira, de 26 anos, está com os pais e a irmã acampados em um camping de Itaoca, em Itapemirim. Eles moram na Praia da Costa, em Vila Velha. Ela revela que durante os dias do feriado prolongado nem sai da barraca. O meu dia se resume mesmo no camping. Acordo e fico aqui, trabalho e no meu computador fico na rede social. Como, brinco, durmo. Venho pra curtir o camping mesmo, praia nem pensar, contou.