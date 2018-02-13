Turistas lotam campings de Itapemirim

Muitos turistas procuram os acampamentos para ficar com a família durante os dias de folia. Somente em Itapemirim, no Litoral Sul, cerca de 300 pessoas de várias partes do país, ocupam os dois campings do balneário com barracas e motorhomes. Alguns chegaram a trazer um pedaço da casa para os locais.

É o caso do comerciante Marcu Valério Valentim de 55 anos que mora em Varre-Sai, no Rio de Janeiro, e montou acampamento desde o dia 27 de dezembro do último ano. Ele contou que está sempre indo e voltando, mas o acampamento vai ser desmontado definitivamente somente na próxima quarta-feira (14). Ao todo 50 pessoas da família dele estão no camping em Itaipava.

A primeira vez que você vem em um acampamento você não fica sem voltar. Todo ano a gente faz a mesma coisa, venho aqui há muito tempo e toda vez que vinha acampar a esposa reclamava da cozinha. Então no ano passado montei uma cozinha portátil com freezer, armário, fogão e forno, contou.

O jornalista Astrogildo Milagres, 63 anos, mora no Rio de Janeiro e contou que não troca o camping por qualquer hotel de cinco estrelas. No hotel você é mais um. Aqui você tem nome e sobrenome. Aqui sou tratado como um membro, como gente, sou um sócio comunitário e número não me faz bem. Aqui recarrego minhas energias. O resto do ano arrumo qualquer coisa pra fazer, mas janeiro e carnaval é aqui mesmo, disse.

A recepcionista do camping de Itaipava, Patrícia Santos, comemora a lotação de mais de 100 pessoas. Sempre no carnaval recebemos muita gente. Deus tem abençoado muito a gente com esses campistas maravilhosos. Um ambiente super familiar. Aqui eles fazem almoço, lanche, a tarde é o horário que as crianças mais brincam, então eles ficam por aqui. No camping tem duas baterias de banheiro, tem tanque para lavar roupas e louças e até para limpar peixes. É um ambiente maravilhoso, contou.