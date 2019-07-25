Polícia está investigando

Trote de incêndio com crianças mobiliza equipe dos bombeiros de Cachoeiro

O chamado foi para uma residência que estaria em chamas com duas crianças dentro

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:39 - Atualizado há 6 anos

Trote mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro Crédito: (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, recebeu um chamado nesta quinta-feira (25) para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência. Dentro da casa, segundo a ligação, estariam duas crianças.

Depois do primeiro chamado, foi feito outro contato de socorro informando que as chamas estavam altas e que uma das crianças, um bebê de quatro meses, estava dentro da casa. Diante da gravidade apresentada, a equipe saiu em um caminhão e uma ambulância para o endereço citado no chamado. No entanto, foi verificando que era um trote.

LIGAÇÃO INVESTIGADA

De acordo com o oficial de operações do Corpo de Bombeiro, Wissam Peçanha, a corporação está tomando as medidas cabíveis e as polícias Civil e Militar já estão cientes, inclusive identificando o proprietário da linha telefônica que passou o trote.

Peçanha explicou que casos como este não são muito comuns porque o atendimento já faz um tipo de filtro. “Os trotes que geram ocorrências como estas são raros, isso porque nós temos um filtro de controle de recebimento de ocorrência e duas linhas de triagem. Então, para gente realmente cair em um trote, o infrator tem que pensar em algo muito bem elaborado.”

PREOCUPAÇÃO

“A maior preocupação dessas ocorrências é quanto ao tempo de resposta de uma eventual nova ocorrência, porque esse tempo fica comprometido em razão das equipes terem que estabelecer adequadamente novos equipamentos para responder a uma ocorrência de outra natureza, ou mesmo para retornarem novamente ao apronto operacional”, finalizou Peçanha.

