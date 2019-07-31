Trigêmeos de Cachoeiro de Itapemirim recebem doações após reportagem

Tv Gazeta Sul contou a história da família. Em abril, depois do nascimento dos pequenos em uma gestação natural, o casal pediu ajuda para a grande demanda de suprimentos para os bebês. O casal de cachoeirenses Gabrielle da Silva e Rogério Andrade, pais dos trigêmeos Emanuelly, Isabela e Davi, guarda em um cômodo da casa dezenas de latas de leite e fraldas. A ação solidária, de várias pessoas, aconteceu depois que acontou a história da família.

O casal tentava ter filhos, mas não imaginava que viriam três de uma só vez: Davi, Isabela e Emanuely. Apesar de terem nascido em abril, precisaram ficar internados por um período, e, recentemente, chegaram em casa. Para o cuidado dos pequenos, são mais de 20 fraldas por dias e uma lata de leite a cada dois dias, ou seja, quinze latas por mês, custando R$ 600,00 por mês.

Depois que a reportagem foi exibida, as doações começaram a chegar. A família recebeu 50 latas de leite em pó e 30 pacotes de fralda descartável, além de roupinhas. “Quando a reportagem acabou, o telefone não parava de tocar. Recebemos doações durante o final de semana inteiro. Ainda estão chegando com a graça de Deus, muitos ainda vão doar. Agradeço muito a cada um. Que deus possa abençoar a vida deles, para nós é muita coisa”, revela emocionada a mãe Gabrielle da Silva.