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Sul do ES

Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados na 101

Eles acenaram pedindo socorro para a PRF no posto de Safra, em Itapemirim

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 14:21
Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados na BR 101 Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal
Cinco trabalhadores em situação semelhante à escravidão foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira (27) no posto da PRF em Safra, Itapemirim, no Sul do Estado. Eles pediram socorro e o veículo onde estavam, uma Kombi, foi parado. O motorista tentou fugir, mas foi localizado. Todos foram encaminhados para a delegacia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o resgate ocorreu depois que uma Kombi, de cor branca, passou em frente ao posto da PRF em Safra, na BR 101. Um dos passageiros expôs parte do corpo acenando e gritando por socorro. O motorista fugiu, mas foi abordado cinco quilômetros à frente do posto e identificado como supervisor da empresa em que os trabalhadores prestavam serviço.
Os passageiros contaram para a PRF que foram contratados na função de vendedor, com a promessa de recebimento de comissões sobre as vendas, bônus, alimentação, alojamento e outros benefícios. No entanto, a empresa não cumpriu com o prometido e cobrou valores referentes à alimentação e alojamento, sem cumprir o pagamento das comissões. Os trabalhadores eram submetidos ao transporte inadequado em veículo sem assento, disputando espaço com cargas de material inflamável, malas e ambiente em condições insalubres.
Os passageiros ainda disseram que estavam há dois dias sem alimentação, com roupas sujas e que não possuíam quaisquer registro e demais direitos trabalhistas assegurados.
O motorista e os passageiros foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis. Por meio de nota a Polícia Civil informou que o motorista, identificado como Samuel Rabelo, 45 anos, foi indiciado pelo flagrante ao trabalho escravo. O inquérito será relatado à Justiça e ele foi encaminhado para o presídio.

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