Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados na 101

Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados na BR 101 Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal

Cinco trabalhadores em situação semelhante à escravidão foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira (27) no posto da PRF em Safra, Itapemirim, no Sul do Estado. Eles pediram socorro e o veículo onde estavam, uma Kombi, foi parado. O motorista tentou fugir, mas foi localizado. Todos foram encaminhados para a delegacia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o resgate ocorreu depois que uma Kombi, de cor branca, passou em frente ao posto da PRF em Safra, na BR 101. Um dos passageiros expôs parte do corpo acenando e gritando por socorro. O motorista fugiu, mas foi abordado cinco quilômetros à frente do posto e identificado como supervisor da empresa em que os trabalhadores prestavam serviço.

Os passageiros contaram para a PRF que foram contratados na função de vendedor, com a promessa de recebimento de comissões sobre as vendas, bônus, alimentação, alojamento e outros benefícios. No entanto, a empresa não cumpriu com o prometido e cobrou valores referentes à alimentação e alojamento, sem cumprir o pagamento das comissões. Os trabalhadores eram submetidos ao transporte inadequado em veículo sem assento, disputando espaço com cargas de material inflamável, malas e ambiente em condições insalubres.

Os passageiros ainda disseram que estavam há dois dias sem alimentação, com roupas sujas e que não possuíam quaisquer registro e demais direitos trabalhistas assegurados.