Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Trabalhador morre esmagado por chapas de granito em Cachoeiro

José Clovis Louzada, de 68 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 12:59

Publicado em 

04 abr 2019 às 12:59
Corpo da vítima foi encaminhada ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um trabalhador do setor de rochas, de 68 anos, morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (03) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, José Clovis Louzada foi esmagado por chapas de granito.
O acidente aconteceu por volta das 15h40 em uma empresa de mármore e granito no distrito de Conduru. As causas do acidente não foram informadas. Os próprios funcionários conseguiram retirar José das pedras.
O trabalhador, além do esmagamento, sofreu diversas fraturas pelo corpo e forte pancada na cabeça. Com o apoio da ambulância da Santa Casa de Castelo, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o secretário de Saúde e Previdência do Sindicato dos Trabalhadores de Mármore e Granito do Estado (Sindimármore), Aguinaldo Grillo, as circunstâncias do acidente serão apuradas nesta quinta-feira (04). Ele reforçou que, neste ano, apenas um trabalhador do setor morreu, no Norte do Estado, em decorrência de doença.
Trabalhador morre esmagado por chapas de granito em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados