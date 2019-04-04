Trabalhador morre esmagado por chapas de granito em Cachoeiro

Corpo da vítima foi encaminhada ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um trabalhador do setor de rochas, de 68 anos, morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (03) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, José Clovis Louzada foi esmagado por chapas de granito.

O acidente aconteceu por volta das 15h40 em uma empresa de mármore e granito no distrito de Conduru. As causas do acidente não foram informadas. Os próprios funcionários conseguiram retirar José das pedras.

O trabalhador, além do esmagamento, sofreu diversas fraturas pelo corpo e forte pancada na cabeça. Com o apoio da ambulância da Santa Casa de Castelo, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o secretário de Saúde e Previdência do Sindicato dos Trabalhadores de Mármore e Granito do Estado (Sindimármore), Aguinaldo Grillo, as circunstâncias do acidente serão apuradas nesta quinta-feira (04). Ele reforçou que, neste ano, apenas um trabalhador do setor morreu, no Norte do Estado, em decorrência de doença.