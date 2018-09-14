Toque de recolher após assassinato em Atílio Vivácqua

O corpo de jovem de 18 anos ficou caído na entrada do posto de saúde do bairro Alto Niterói Crédito: Foto Leitor

O posto de saúde e as três escolas do bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua , no Sul do Estado, amanheceram de portas fechadas nesta sexta-feira(14) após um jovem de 18 anos ser assassinado no local. O homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (13) e pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Após o crime, bandidos ameaçaram os moradores e impuseram o toque de recolher na região.

Nathan da Costa Freitas foi assassinado a tiros por volta de 9h30. Ele estava dirigindo um veículo quando foi abordado pelos criminosos. Mesmo ferido, ele conseguiu andar alguns metros, mas caiu na porta do posto de saúde, onde foi atingido por mais disparos e morreu. Ele nem chegou a ser socorrido pelos profissionais do local.

Uma dona de casa, que preferiu não se identificar, mora no bairro há mais de 10 anos. Ela está assustada com a criminalidade. A gente tem medo até de sair para fora, mas a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que ir para a igreja, contou.

O corpo de Nathan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O velório e o sepultamento aconteceram em Atílio Vivácqua na manhã desta sexta-feira (14). As investigações seguem e até o momento ninguém foi detido.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a Polícia Civil, os autores do crime possivelmente são do bairro Alto Niterói e fugiram após o homicídio. Testemunhas foram ouvidas e contaram que Nathan e outras duas pessoas de uma facção rival, que moram no bairro Nossa senhora Aparecida, também conhecido como "Saibreira", se deslocaram juntos com ele, que estava conduzindo o veículo Fox de cor prata até o bairro Alto Niterói.

Antes de chegar no bairro, um dos homens que estava com Nathan chegou a abrir o vidro do carro e exibiu para moradores uma arma pesada. A Polícia Civil acredita que esta exibição ou ostentação tenha surtido efeito contra eles mesmos, pois alguém possivelmente ligou para a facção local e avisou sobre a invasão dos rivais, que foram recebidos a tiros de armas pesadas.

Os outros dois indivíduos que estavam no veículo Fox fugiram, mas há vestígios de sangue no banco do carona dianteiro, que dá a entender que mais alguém foi baleado.

TOQUE DE RECOLHER

Durante o tiroteio havia pelo menos 50 pessoas entre crianças, gestantes e idosos dentro da unidade de saúde, de acordo com a prefeitura. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que, ao ouvir os tiros, as portas foram fechadas no intuito de proteger os profissionais e pacientes que ali estavam.

A médica responsável pelo atendimento na unidade, assim que percebeu que o tiroteio cessou, prontamente foi até o local e constatou que a vítima já tinha morrido.

Já a Secretaria de Educação informou que as aulas foram suspensas nas escolas EMEB Felipe Andrade Costa, EMEB Zulmira Ventury Baptista e Pestalozzi apenas nesta sexta-feira (14) devido ao fato ocorrido. E que os alunos não serão prejudicados.