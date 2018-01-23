Toneladas de lixo são retiradas das praias do Litoral Sul

Durante o verão, toneladas de lixo são retiradas das prais do Litoral Sul com o aumento do fluxo de pessoas. As prefeituras reforçam o esquema de coleta e ainda distribuem sacolas em algumas praias para que cada banhista carregue o próprio lixo durante este período. Somente em Itapemirim, por exemplo, são recolhidas quase 10 toneladas por dia.

O secretário de administração regional de Itapemirim, Izael de Figueiredo, explicou que a limpeza acontece sempre durante a madrugada. Dia de semana normal varia entre seis e oito toneladas de lixo. Chega o final de semana e consequentemente o fluxo de pessoas aumenta. O lixo também aumenta e vai de oito a 10 toneladas. A equipe é formada por 30 pessoas que inicia o trabalho a partir das 4h30 da madrugada e vai ate umas 7h da manhã, disse.

Mesmo com a equipe de limpeza atuando no balneário, quem vai à praia precisa colaborar. A estudante Lívia Campo deixou um lixo acumulado embaixo da mesa. Acabei de deixar uma coisa cair no chão e não tem onde colocar. Coloquei aqui no meio para depois levar para casa, explicou.

A professora de circo Kássia Gonçalves é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela levou sacola para deixar tudo bem limpo. A gente acha muito importante trazer sempre uma sacolinha de casa para não deixar a praia suja. Para não poluir um ambiente gostoso para a gente passar o dia. Lugar sujo não combina. Então a gente traz de casa nossa sacolinha, disse.

Em Anchieta, segundo a Secretaria de Infraestrutura, durante o verão o montante de lixo recolhido em todo município é de 27 toneladas por mês. Na praia da Costa Azul, em Iriri, um grupo de voluntários monta um mutirão para limpar as praias. O advogado João Carlos Nali tem casa em Iriri e faz parte deste grupo. A gente que mora aqui tem que cuidar da nossa praia.