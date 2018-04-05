O teto de uma sala do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Alegre, na região do Caparaó, caiu após a chuva desta quarta-feira (04). O espaço estava vazio no momento do incidente.
De acordo com a diretora do campus, Neuza Brunoro, duas salas apresentaram infiltração, uma delas não aguentou a força da água e o teto de gesso caiu. Os alunos haviam sido transferidos para outra sala, por isso no momento do acidente o local estava vazio.
Brunoro ainda garantiu que a sala foi interditada e aguarda parar de chover para fazer os reparos no local. Durante esse período as aulas seguem em outra área.
Teto de sala da Ufes de Alegre cai após chuva