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Teto de sala da Ufes de Alegre cai após chuva

O local estava vazio no momento do incidente

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:13
O teto de uma sala do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Alegre, na região do Caparaó, caiu após a chuva desta quarta-feira (04). O espaço estava vazio no momento do incidente.
De acordo com a diretora do campus, Neuza Brunoro, duas salas apresentaram infiltração, uma delas não aguentou a força da água e o teto de gesso caiu. Os alunos haviam sido transferidos para outra sala, por isso no momento do acidente o local estava vazio.
Brunoro ainda garantiu que a sala foi interditada e aguarda parar de chover para fazer os reparos no local. Durante esse período as aulas seguem em outra área.
Teto de sala da Ufes de Alegre cai após chuva
 

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