Tentativa de furto a marmoraria tem perseguição e tiros no Sul do ES

Os quatro pneus da carreta foram atingidos Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Foram necessários mais de 70 tiros, a maioria de fuzil, para a Polícia Militar parar uma carreta e prender um motorista durante o fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O homem é suspeito de tentar furtar uma marmoraria. Segundo a polícia, o motorista estacionou a carreta no portão da empresa, na localidade de São Joaquim, e estava com um pé de cabra.

Ele foi flagrado forçando o portão da marmoraria na madrugada do último sábado (22). O suspeito desacatou os policiais, entrou na carreta, acelerou em direção aos militares e conseguiu fugir.

A carreta foi perseguida por seis viaturas e a todo momento o motorista jogava o veículo para cima dos policiais e de outros motoristas que trafegavam na via, mas ele não chegou a provocar acidentes. A perseguição durou quase uma hora e a carreta só parou após quatro pneus serem atingidos por tiros, mesmo assim ainda conseguiu andar 4 km.

O suspeito foi detido e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

Além dos crimes de trânsito, o motorista foi acusado de tentativa de homicídio contra os policiais, resistência à prisão, além de colocar em risco a vida de outros motoristas durante a perseguição.