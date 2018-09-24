Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Tentativa de furto a marmoraria tem perseguição e tiros no Sul do ES
Cachoeiro

Tentativa de furto a marmoraria tem perseguição e tiros no Sul do ES

Motorista de carreta foi flagrado tentando furtar empresa. Mais de 70 tiros foram disparados pela polícia para conter o veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 14:00

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 14:00

Os quatro pneus da carreta foram atingidos Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Foram necessários mais de 70 tiros, a maioria de fuzil, para a Polícia Militar parar uma carreta e prender um motorista durante o fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O homem é suspeito de tentar furtar uma marmoraria. Segundo a polícia, o motorista estacionou a carreta no portão da empresa, na localidade de São Joaquim, e estava com um pé de cabra. 
Ele foi flagrado forçando o portão da marmoraria na madrugada do último sábado (22). O suspeito desacatou os policiais, entrou na carreta, acelerou em direção aos militares e conseguiu fugir.
A carreta foi perseguida por seis viaturas e a todo momento o motorista jogava o veículo para cima dos policiais e de outros motoristas que trafegavam na via, mas ele não chegou a provocar acidentes. A perseguição durou quase uma hora e a carreta só parou após quatro pneus serem atingidos por tiros, mesmo assim ainda conseguiu andar 4 km.
O suspeito foi detido e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
Além dos crimes de trânsito, o motorista foi acusado de tentativa de homicídio contra os policiais, resistência à prisão, além de colocar em risco a vida de outros motoristas durante a perseguição.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Licença-paternidade aumentou? Entenda a nova lei em 8 pontos
Imagem BBC Brasil
Por que guerra no Irã fez ações da Petrobras baterem recorde – e como isso impacta a empresa e o Brasil
Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados