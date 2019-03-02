Home
Tempo nublado não espanta turistas no litoral Sul do ES

O sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias

Com informações da Tv Gazeta Sul

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2019 às 21:07

 - Atualizado há 6 anos

Em Marataízes, areias ficaram lotadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Nem o tempo nublado espantou os turistas que escolheram os balneários de Marataízes e Itapemirim, litoral Sul do Estado, para aproveitar o dia na praia. Nesta manhã deste sábado (02), o sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias.

Em Marataízes, a cabeleireira Rosimere Poccoli nem se importou se não havia aquele sol. Para ela, os dias de folia devem ser aproveitados ao máximo. “Tô nem ai se não tem sol. Falou que é carnaval, verão, pode não ter sol, a gente tá aqui”, brincou.

Praias do Sul atraem turistas mesmo em dia nublado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Em Marataízes, que espera receber 100 mil pessoas nos dias de folia, o sol chegou ao meio-dia para animar o carnaval. O aposentado Nilson da Silva apareceu nesta hora com os netos para ir à praia. “Esperei o sol sair para tomar um bronze”, comemorou.

ITAOCA E ITAIPAVA 

Em Itapemirim, a manhã foi de areias cheias nas praias de Itaoca e Itaipava. De tantas vindas ao balneário, o aposentado Edson Lima, resolveu morar em terras capixabas há 20 anos. “Aqui é um sossego, uma tranquilidade para criar um filho, a limpeza... É muito diferente do Rio de Janeiro. Hoje, sou carioca e capixaba”, afirmou.

O balneário é um dos preferidos do Sul do Estado. O município, com aproximadamente 38 mil habitantes, espera receber 300 mil foliões neste carnaval.

