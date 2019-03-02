Carnaval

Tempo nublado não espanta turistas no litoral Sul do ES

O sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias

Publicado em 2 de março de 2019 às 21:07 - Atualizado há 6 anos

Em Marataízes, areias ficaram lotadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Nem o tempo nublado espantou os turistas que escolheram os balneários de Marataízes e Itapemirim, litoral Sul do Estado, para aproveitar o dia na praia. Nesta manhã deste sábado (02), o sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias.

Em Marataízes, a cabeleireira Rosimere Poccoli nem se importou se não havia aquele sol. Para ela, os dias de folia devem ser aproveitados ao máximo. “Tô nem ai se não tem sol. Falou que é carnaval, verão, pode não ter sol, a gente tá aqui”, brincou.

Praias do Sul atraem turistas mesmo em dia nublado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Em Marataízes, que espera receber 100 mil pessoas nos dias de folia, o sol chegou ao meio-dia para animar o carnaval. O aposentado Nilson da Silva apareceu nesta hora com os netos para ir à praia. “Esperei o sol sair para tomar um bronze”, comemorou.

ITAOCA E ITAIPAVA

Em Itapemirim, a manhã foi de areias cheias nas praias de Itaoca e Itaipava. De tantas vindas ao balneário, o aposentado Edson Lima, resolveu morar em terras capixabas há 20 anos. “Aqui é um sossego, uma tranquilidade para criar um filho, a limpeza... É muito diferente do Rio de Janeiro. Hoje, sou carioca e capixaba”, afirmou.

O balneário é um dos preferidos do Sul do Estado. O município, com aproximadamente 38 mil habitantes, espera receber 300 mil foliões neste carnaval.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta