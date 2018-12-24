Tempestade derruba árvore e interdita rodovia em Castelo

Uma chuva forte na tarde desta segunda-feira (24) deixou a rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros , árvores caíram com a força do vento, derrubando poste e fios elétricos na pista. Ninguém ficou ferido.

O ponto obstruído pela queda de árvores e galhos foi a região da serra da Povoação, em Castelo. Uma das árvores atingiu o vidro frontal de um ônibus que seguia sentido Castelo.

O ônibus faz a linha Venda Nova x Castelo. A pista foi parcialmente liberada. O motorista já chegou à rodoviária, mas atrasou uns 20 minutos. Moradores do local ajudaram a limpar a estrada. A informação é de que o trânsito está lento lá, contou.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do município e a Defesa Civil, mas não obteve retorno até o momento.