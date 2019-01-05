Tempestade com raios causa apagão em São José do Calçado

O centro de, Região do Caparaó, ficou sem energia elétrica durante mais de uma hora na tarde desta sexta-feira (4). O problema aconteceu depois que uma chuva rápida com raios e ventos fortes atingiram a cidade. A força da tempestade quebrou galhos e árvores, que obstruíram parte da rodovia que liga o município a Guaçuí.

De acordo com a concessionária de energia EDP, a falta de energia foi causada pelo temporal com muita descarga atmosférica. A interrupção começou às 17 horas e a normalização começou gradativamente pouco tempo depois. Mas, segundo os moradores, a energia só foi restabelecida às 18h30.

O coordenador da defesa civil de São José do Calçado, Marco Aurélio da Silva Oliveira, informou que a pista obstruída pelas árvores já foi liberada. “Devido aos ventos fortes no final da tarde, tombou uma moita de bambus na BR 484, que liga São José do Calçado a Guaçuí. Os galhos foram retirados pela equipe da secretaria de Agricultura e a pista foi liberada”, disse.