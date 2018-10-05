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Acidente

Taxista e passageira saem ilesos de capotamento em Castelo

Acidente ocorreu na ES 166, rodovia que liga Castelo e Venda Nova do Imigrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 20:07

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:07

Um taxista saiu ileso após perder o controle e capotar, na manhã desta sexta-feira (05), na ES 166, rodovia que liga Castelo e Venda Nova do Imigrante, região serrana do Estado. A vítima e uma passageira conseguiram sair sozinhos do veículo.
Segundo a Polícia Militar, a batida foi no quilômetro 19 da Rodovia Pedro Cola, na serra de Castelo. A vítima dirigia um Chevrolet Cobalt, sentido Venda Nova do Imigrante, quando em uma curva perdeu o controle do carro e subiu na lateral do acostamento. O veículo capotou e foi deslizando pela via até parar.
Os militares encontraram o motorista já sinalizando a via para evitar a ocorrência de outros acidentes. Ele contou que estava descendo a serra de Castelo com uma passageira e os dois estavam com cinto de segurança. A mulher, contou o taxista, sofreu apenas escoriações, pegou uma carona na via e seguiu sentido Venda Nova.
O guincho do seguro foi acionado para retirar o carro do local.

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