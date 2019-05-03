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Sul do ES

Surto de gripe suspende aulas por uma semana em escola de Piúma

Há cerca de uma semana, 17 alunos com idades entre sete e oito anos começaram apresentaram sintomas como febre, tosse seca e vômito
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mai 2019 às 20:32

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 20:32

O motivo do fechamento da unidade foi colado em um cartaz no portão da unidade Crédito: Luciana Máximo - Espírito Santo Notícias
As aulas da escola municipal Nova Esperança, em Piúma, Litoral Sul do Estado, serão retomadas nesta segunda-feira (6). Por conta de um surto de gripe, 17 alunos ficaram infectados e as atividades da unidade foram suspensas por uma semana. Mesmo com a limpeza e vistoria da prefeitura no local, os pais estão com receio de levar os filhos para a escola.
O motivo do fechamento da unidade foi colado em um cartaz no portão da unidade. Há cerca de uma semana, 17 alunos com idades entre sete e oito anos começaram apresentaram sintomas como febre, tosse seca e vômito. Outros 16 adultos, entre funcionários e familiares também contraíram gripe.
> Dia D de vacinação contra gripe será neste sábado
Segundo o município, cinco pessoas continuam em tratamento, tendo consultas com médicos especialistas. A secretaria de Saúde de Piúma vistoriou a escola e realizou limpeza, mas a dona de casa Diana Vieira ainda não sabe se vai mandar os filhos na segunda. “Tenho muito medo deles ficarem doentes também. Primeiro vou averiguar como está a situação para depois mandar eles para escola”, comentou.
Investigação
Por meio de nota, a prefeitura informou que iniciou os procedimentos investigatórios epidemiológicos, sanitários e ambientais após descobrir os casos de gripe.
As crianças com sintomas passaram por consulta com especialista pediatra e exames laboratoriais. Em conjunto com a secretaria de Educação vistoriou, fez ação de limpeza da escola e suspendeu as aulas por uma semana.
“Todos exames foram garantidos às crianças, inclusive com pediatra no local e todos os procedimentos característicos para se evitar a proliferação do problema. Grande parte das crianças já evoluíram para sem sintomas. Apesar da grande maioria das crianças não apresentarem mais os sintomas, todo o trabalho está sendo feito para que a virose não se espalhe no bairro e outras localidades da cidade”, informa a nota da prefeitura.
A secretaria de saúde também informou comunicou o fato à secretaria de Estado e continua em alerta no intuito desse incômodo de saúde não se espalhar e, vem recebendo daquela secretaria, as orientações e apoios necessários, agradecendo o esforço do estado.

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