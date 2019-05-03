Surto de gripe suspende aulas por uma semana em escola de Piúma

O motivo do fechamento da unidade foi colado em um cartaz no portão da unidade Crédito: Luciana Máximo - Espírito Santo Notícias

Piúma, Litoral Sul do Estado, serão retomadas nesta segunda-feira (6). Por conta de um surto de gripe, 17 alunos ficaram infectados e as atividades da unidade foram suspensas por uma semana. Mesmo com a limpeza e vistoria da prefeitura no local, os pais estão com receio de levar os filhos para a escola. As aulas da escola municipal Nova Esperança, em, Litoral Sul do Estado, serão retomadas nesta segunda-feira (6). Por conta de um surto de, 17 alunos ficaram infectados e as atividades da unidade foram suspensas por uma semana. Mesmo com a limpeza e vistoria da prefeitura no local, os pais estão com receio de levar os filhos para a escola.

O motivo do fechamento da unidade foi colado em um cartaz no portão da unidade. Há cerca de uma semana, 17 alunos com idades entre sete e oito anos começaram apresentaram sintomas como febre, tosse seca e vômito. Outros 16 adultos, entre funcionários e familiares também contraíram gripe.

Segundo o município, cinco pessoas continuam em tratamento, tendo consultas com médicos especialistas. A secretaria de Saúde de Piúma vistoriou a escola e realizou limpeza, mas a dona de casa Diana Vieira ainda não sabe se vai mandar os filhos na segunda. “Tenho muito medo deles ficarem doentes também. Primeiro vou averiguar como está a situação para depois mandar eles para escola”, comentou.

Investigação

Por meio de nota, a prefeitura informou que iniciou os procedimentos investigatórios epidemiológicos, sanitários e ambientais após descobrir os casos de gripe.

As crianças com sintomas passaram por consulta com especialista pediatra e exames laboratoriais. Em conjunto com a secretaria de Educação vistoriou, fez ação de limpeza da escola e suspendeu as aulas por uma semana.

“Todos exames foram garantidos às crianças, inclusive com pediatra no local e todos os procedimentos característicos para se evitar a proliferação do problema. Grande parte das crianças já evoluíram para sem sintomas. Apesar da grande maioria das crianças não apresentarem mais os sintomas, todo o trabalho está sendo feito para que a virose não se espalhe no bairro e outras localidades da cidade”, informa a nota da prefeitura.