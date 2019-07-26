Home
>
Região Sul
>
Surpreendidos com trigêmeos, pais precisam de ajuda em Cachoeiro

Surpreendidos com trigêmeos, pais precisam de ajuda em Cachoeiro

Emanuelly, Isabela e Davi são de uma gestação natural e nasceram em abril deste ano

Gazeta Online

Publicado em 26 de julho de 2019 às 16:17

 - Atualizado há 6 anos

Família cachoeirense tem trigêmeos e conta com ajuda para compra de leite Crédito: TV Gazeta Sul

“Três é amor demais!” Essa é a frase que a Gabrielle da Silva tem usado para escrever essa nova fase na vida dela e do marido, Rogério Andrade. Eles estavam tentando engravidar, mas não imaginavam que viriam três bebes de uma só vez.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

“Eu queria muito engravidar e ficamos assustados no começo, mas depois foi só alegria. Com quatro semanas de gestação já tinha a suspeita de serem três e a confirmação foi com oito semanas”, contou Gabrielle.

Os trigêmeos cachoeirenses Emanuelly, Isabela e Davi são de uma gestação natural e nasceram em abril deste ano, precisaram ficar internados por um período, mas, agora, já estão em casa e a família se desdobra no cuidado dos três. “É muito cansativo e exaustivo. Uma batalha de todo dia, não dá pra parar um minuto”, afirma a mãe.

Entre os desafios diários da família, um deles é a compra dos materiais e suprimentos para os bebês. Além das roupas, eles precisam muitas fraldas e leite, porque o leite materno secou. São mais de 20 fraldas por dias e uma lata de leite a cada dois dias, ou seja, quinze latas por mês e cada uma custa em média R$ 38,00, totalizando quase R$ 600,00 por mês.

Na casa, só o pai dos bebês trabalha e explica que tem economizado ao máximo para garantir as fraldas e leite. “A gente tem que segurar e controlar bem os gastos porque eles não podem esperar, tem a preferência. O salário é curto mas a gente vai conseguindo com a ajuda das pessoas também. Temos saúde que é o mais importante. Vamos vivendo dia após a dia.”

Rogério disse também que já procurou o governo e a prefeitura em busca de ajuda, mas não conseguiu. “Fizemos um cadastro no Cras que concede um desconto na energia e já ajuda também.”

Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato pelo telefone da Gabrielle (28) 99912-8123 para mais informações. “Se alguém puder ajudar com a lata de leite, que é o que a gente mais precisa, ajuda muito.”

Com informações de Júnia Vasconcelos/TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

solidariedade

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais