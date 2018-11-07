Socorrista destaca ato heroico de morador que resgatou família em rio

Carro cai de ponte em Muniz Freire e vitimas são resgatadas com vida Crédito: Divulgação - Polícia Militar

final da manhã desta terça-feira (06) na Rodovia ES 181, que liga Alegre a Muniz Freire, na região do Caparaó, falou sobre o ato heróico de um morador, que se lançou na água e ajudou a retirar as ocupantes de dentro do carro. O socorrista Carlos Eduardo Mota Pereira Filho, de 33 anos, integrante da equipe de socorristas que resgatou as vítimas dentro de um veículo que caiu de uma ponte noque liga Alegre a Muniz Freire, na região do Caparaó, falou sobre o ato heróico de um morador, que se lançou na água e ajudou a retirar as ocupantes de dentro do carro.

No acidente, Mônica Lima da Silva, 49 anos, não resistiu e morreu. De acordo com a Polícia Militar, Mônica estava com a sua filha, uma menina de sete anos e com a sua sogra, uma idosa de 64 anos, dentro do veículo. Um morador da região contou para a PM que, ao ver o acidente, correu para o local. Ele conseguiu tirar a menina e a colocou na pilastra da ponte. Depois voltou e, com a ajuda de um canivete, cortou o cinto de segurança da motorista. Populares usaram uma corda para auxiliar no resgate.

Carlos destaca que, se não fosse a ação rápida do morador, que retirou as duas mulheres e a menina de dentro do carro, nenhuma delas teria sobrevivido. Se ele não tivesse se jogado no rio, as três vítimas estariam mortas. Quando a gente chegou lá a vítima já estava fora do carro e elas estavam em cima de uma pedra. A gente começou a fazer uma massagem cardíaca nela (Mônica), que estava desacordada. Ela reanimou. Subimos até a ambulância para levar ela para o Pronto Socorro e fomos fazendo massagem cardíaca até chegar lá.

Segundo Carlos, a idosa e a criança estavam estáveis. A menina já estava fora do carro e consciente. O rapaz que tirou ela de dentro do carro junto com a avô dela, finalizou.