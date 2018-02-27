Servidor público é flagrado arrastando cachorro em Iúna Crédito: Reprodução

O vídeo de um motorista, que atua na prefeitura de Iúna, levando um cachorro amarrado pelo pescoço a uma moto, em uma estrada da cidade, na região do Caparaó, está repercutindo nas redes sociais e causando revolta para os moradores do município. Resgatado por duas jovens, o cachorro apresentava diversas lesões no pelo.

As imagens do motorista levando o cachorro sendo arrastado pela corda foram feitas às 17h desta segunda-feira (26) pelas duas jovens que moram próximo à estrada. A advogada Amanda Rodrigues, que representa as jovens, contou que elas ficaram desesperadas quando presenciaram a cena, e que foram agredidas pelo motorista.

Elas ficaram desesperadas, pegaram a moto e saíram gritando para ele parar. Ele percorreu mais uns 500 metros e parou ao se sentir acuado e estacionou para tirar o cachorro e foi par cima delas com o capacete as empurrando. Elas resgataram o cachorro e levaram ele para ser tratado pela veterinária. Ele está com traumatismo craniano e está se recuperando bem, contou.

O OUTRO LADO

Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o motorista Wellington Castelar contou a sua versão do ocorrido. Além de negar que tenha agredido as jovens, ele afirmou que estava levando o cachorro para receber atendimento de um médico veterinário no antigo canil da prefeitura.

Esse cachorro não é meu. Tenho um sítio e ele apareceu com uma bicheira. Eu amarrei ele, montei na moto e vim puxando ele. Um carro que atingiu ele e o feriu. Eu parei para tirar ele, que já estava muito fraco. A minha intenção não era matar o cachorro, a minha intenção era de levar ele para ser tratado em outro lugar. Ia entregar ele na prefeitura, que está desativado (canil), mas ia mostrar, disse.

Castelar ainda negou que tenha agredido as jovens. Eu não agredi elas. Elas chegaram peguntando do cachorro . Elas derrubaram minha moto no chão. E eu não dei um tapa nelas, não encostei a mão nelas, se defendeu.

QUEIXA

A advogada das jovens disse que as clientes foram para a delegacia prestar queixa contra o motorista. Ele vai ser denunciado pelos crimes de maus tratos a animais, ameaça e agressão física. E ainda vou fazer denúncia no setor administrativo da prefeitura para que ele receba uma punição administrativa.

POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia Civil, as denunciantes já foram ouvidas na manhã desta terça-feira (27) e o caso sera investigado. O motorista poderá responder por lesão corporal contra as jovens e maus tratos a animais. A pena pode chegar a um ano de prisão.