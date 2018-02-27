Servidor público é flagrado arrastando cachorro em Iúna

O vídeo de um motorista, que atua na prefeitura de Iúna, levando um cachorro amarrado pelo pescoço a uma moto, em uma estrada da cidade, na região do Caparaó, está repercutindo nas redes sociais e causando revolta para os moradores do município. Resgatado por duas jovens, o cachorro apresentava diversas lesões no pelo.
As imagens do motorista levando o cachorro sendo arrastado pela corda foram feitas às 17h desta segunda-feira (26) pelas duas jovens que moram próximo à estrada. A advogada Amanda Rodrigues, que representa as jovens, contou que elas ficaram desesperadas quando presenciaram a cena, e que foram agredidas pelo motorista.
Elas ficaram desesperadas, pegaram a moto e saíram gritando para ele parar. Ele percorreu mais uns 500 metros e parou ao se sentir acuado e estacionou para tirar o cachorro e foi par cima delas com o capacete as empurrando. Elas resgataram o cachorro e levaram ele para ser tratado pela veterinária. Ele está com traumatismo craniano e está se recuperando bem, contou.
O OUTRO LADO
Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o motorista Wellington Castelar contou a sua versão do ocorrido. Além de negar que tenha agredido as jovens, ele afirmou que estava levando o cachorro para receber atendimento de um médico veterinário no antigo canil da prefeitura.
Esse cachorro não é meu. Tenho um sítio e ele apareceu com uma bicheira. Eu amarrei ele, montei na moto e vim puxando ele. Um carro que atingiu ele e o feriu. Eu parei para tirar ele, que já estava muito fraco. A minha intenção não era matar o cachorro, a minha intenção era de levar ele para ser tratado em outro lugar. Ia entregar ele na prefeitura, que está desativado (canil), mas ia mostrar, disse.
Castelar ainda negou que tenha agredido as jovens. Eu não agredi elas. Elas chegaram peguntando do cachorro . Elas derrubaram minha moto no chão. E eu não dei um tapa nelas, não encostei a mão nelas, se defendeu.
QUEIXA
A advogada das jovens disse que as clientes foram para a delegacia prestar queixa contra o motorista. Ele vai ser denunciado pelos crimes de maus tratos a animais, ameaça e agressão física. E ainda vou fazer denúncia no setor administrativo da prefeitura para que ele receba uma punição administrativa.
POLÍCIA CIVIL
De acordo com a Polícia Civil, as denunciantes já foram ouvidas na manhã desta terça-feira (27) e o caso sera investigado. O motorista poderá responder por lesão corporal contra as jovens e maus tratos a animais. A pena pode chegar a um ano de prisão.