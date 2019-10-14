Publicado em 14 de outubro de 2019 às 17:49
Um servidor da prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, se envolveu em um acidente com morte, neste domingo (14), por volta das 21h, na ES 487, enquanto dirigia um veículo com adesivo oficial do município.
Segundo a Polícia Militar, um motociclista que também se envolveu no mesmo acidente morreu na hora. O motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, fugiu do local. Ele só se apresentou depois, com um advogado, na delegacia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado.
O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica, por isso, foi instaurado um Inquérito Policial para investigação e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida.
A Polícia Civil informou ainda que o local do acidente foi periciado e o delegado aguarda os laudos periciais, que têm prazo de 30 dias para serem confeccionados. A causa do acidente ainda não foi divulgada.
A Prefeitura de Itapemirim confirmou que o motorista é funcionário do município e que estava a trabalho no domingo (14). Disse ainda que vai abrir um processo administrativo para aparar o caso.
