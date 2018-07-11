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Acidente

Servidor de Itapemirim morre em acidente de moto na ES 490

Motociclista teria sido derrubado por um veículo, que fez uma conversão irregular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 20:00

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 20:00

Servidor chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Internauta
Um servidor público de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, morreu na manhã desta quarta-feira (11) na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro a Marataízes. Cássio César da Fonseca, de 37 anos, pilotava uma moto CG Titan e se envolveu em uma batida com outros dois veículos.
Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 8h, próximo a uma curva que dá acesso à usina Paineiras, em Itapemirim. A vítima, de acordo com relato de testemunhas aos militares, seguia sentido Marataízes e ultrapassou uma caminhonete.
O motociclista iria fazer uma nova ultrapassagem, a um veículo de passeio, mas o condutor fez uma conversão irregular, sem dar seta e acabou batendo na moto.
O motorista da caminhonete, que seguia atrás do motociclista, não conseguiu evitar e também bateu na moto. Cássio César da Fonseca chegou a ser socorrido para hospital de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu. O motorista do veículo de passeio fugiu do local. 
A prefeitura municipal de Itapemirim, por meio da Secretaria de Educação, lamentou o falecimento do servidor, que era auxiliar administrativo na escola Narciso Araújo. As aulas do vespertino, noturno e formatura do EJA, que aconteceria nesta quarta, foram suspensas.

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