Seis pessoas foram presas neste fim de semana no Caparaó Crédito: Polícia Militar

Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O que mais chamou a atenção dos militares é que todos foram abordados em patrulhamento de rotina, em lugares diferentes, mas em comum, tinham mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar prendeu seis pessoas, neste fim semana, nas cidades de Alegre e, noCapixaba. O que mais chamou a atenção dos militares é que todos foram abordados em patrulhamento de rotina, em lugares diferentes, mas em comum, tinham mandado de prisão em aberto.

De acordo com o soldado da PM Junior Boeno, as prisões aconteceram pela associação de três fatores. “Primeiro, pelo tirocínio policial dos militares nas rondas; segundo, pela troca de informações do serviço de inteligência da PM; e terceiro, o Copom (Centro de Operações) que subsidia diariamente com informações.”

A primeira prisão foi registrada em Alegre, na sexta-feira (23), quando os militares localizaram no bairro Vila do Sul, Ana Maria Pires Caetano, de 61 anos.

Depois, já em Guaçuí, foram abordados Edson Rodrigues Moreira, de 31 anos, e Leonel Pablo Duarte Monteiro, de 24 anos. Os dois estavam em locais diferentes, e ambos já foram conduzidos por roubo, furto e outros crimes.

Também em Guaçuí, no sábado (24), a polícia encontrou Raphael Marques Rodrigues, de 27, anos e ao verificar o nome, foi constatado um mandado de prisão em aberto.