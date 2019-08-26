Seis pessoas foram presas neste fim de semana no Caparaó

De acordo com o soldado da PM Junior Boeno, as prisões aconteceram pela associação de três fatores. “Primeiro, pelo tirocínio policial dos militares nas rondas; segundo, pela troca de informações do serviço de inteligência da PM; e terceiro, o Copom (Centro de Operações) que subsidia diariamente com informações.”
A primeira prisão foi registrada em Alegre, na sexta-feira (23), quando os militares localizaram no bairro Vila do Sul, Ana Maria Pires Caetano, de 61 anos.
Depois, já em Guaçuí, foram abordados Edson Rodrigues Moreira, de 31 anos, e Leonel Pablo Duarte Monteiro, de 24 anos. Os dois estavam em locais diferentes, e ambos já foram conduzidos por roubo, furto e outros crimes.
Também em Guaçuí, no sábado (24), a polícia encontrou Raphael Marques Rodrigues, de 27, anos e ao verificar o nome, foi constatado um mandado de prisão em aberto.
Já no domingo (25), foi abordado Igor Rodrigues Ribeiro de Souza, de 21 anos e Welicon Batista Silva de Cerqueira, de 24 anos, que era fugitivo do sistema penitenciário, desde o dia 13 deste mês. Todos foram conduzidos à delegacia de Alegre.