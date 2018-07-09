Sargento da PM salva esposa e filho, mas morre afogado em Ibitirama

O veículo do sargento ficou submerso Crédito: Aqui Notícias / Montagem Gazeta Online

O sargento Paulo Sérgio Torquato Lepre, da Polícia Militar, 45 anos, morreu afogado após cair com o carro da família em um rio, na tarde deste domingo (08), na localidade de Araçás, em Ibitirama, na região do Caparaó. Paulo estava acompanhado da esposa e o filho de dois anos quando o veículo caiu da ponte dentro do Rio Santa Clara. O sargento conseguiu salvar a família, mas, em seguia, desapareceu na água. O corpo foi resgatado na manhã desta segunda-feira (09) pelo Copo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 16h30. A família saiu de Alegre e seguiria para Iúna, mas, ao passar sobre a ponte, o sargento teria perdido o controle do veículo e caído no rio. A esposa e o filho do sargento foram levados para o Pronto Atendimento de Ibitirama. Após o acidente, a esposa de Sérgio ficou em estado de choque. Após receber alta, ela e o filho foram levados por amigos para casa.

PEDIDO DE ORAÇÃO

Ainda na noite deste domingo, em uma página da rede social do 14º Batalhão da Polícia Militar, em Ibatiba, onde atuava, foi postado um pedido de oração. Pedimos orações para essa família que está passando por uma tragédia. Nosso companheiro Sargento Paulo sofreu acidente automobilístico em Ibitirama nesta data de 08.07.2018.

"UM EXCELENTE PROFISSIONAL"

Amiga do sargento Paulo, também policial militar, a cabo Adriana contou à reportagem do Gazeta Online que conhecia o sargento há muitos anos e, além de colega de trabalho, eles ainda fizeram faculdade juntos. Ele era um excelente profissional e pessoa, ele não tinha defeitos, fizemos faculdade juntos. Ele era muito amigo de todos. Como profissional ele era muito correto, disse.

RESGATE

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas logo após o acidente, mas o trabalho foi interrompido devido à baixa visibilidade no local, mas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (09). O helicóptero da Polícia Militar também atuou no resgate. O corpo foi encontrado por volta das 9h30 e será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O velório do sargento será às 22h no Ginásio de Esportes de Iúna. O horário do sepultamento ainda não foi definido. A previsão é de que o corpo seja encaminhado a Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. Sargento da PM salva esposa e filho, mas morre afogado em Ibitirama



