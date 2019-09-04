Sarampo: grande procura e redução de estoque em Cachoeiro

Vacinas começam a chegar e a até sexta-feira (06) a situação estará normalizada nas unidades de saúde Crédito: Divulgação - PMCI

sarampo, aumentou a procura pela vacina. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o estoque da sala de vacina diminuiu e precisou ser priorizado para crianças. Com a volta de casos de, aumentou a procura pela vacina. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o estoque da sala de vacina diminuiu e precisou ser priorizado para crianças.

O Espírito Santo não registrava nenhum caso de sarampo desde 2000 e, este ano, foi confirmado em Cariacica. A vacina é a única forma de imunizar e a transmissão ocorre diretamente, entre as pessoas, geralmente por tosse, espirros e até pelo ar, principalmente em ambientes fechados. . A vacina é a única forma de imunizar e a transmissão ocorre diretamente, entre as pessoas, geralmente por tosse, espirros e até pelo ar, principalmente em ambientes fechados.

Nesta quarta-feira (4), o movimento da sala de vacinação no Centro Municipal de Saúde era pequeno, depois da informação que as doses estão em falta. Devido ao estoque baixo, a vacinação foi restrita a crianças e, por isso, adultos não conseguiram se imunizar.

A dona de casa Sirlene Farias foi à procura da vacina, mas não conseguiu a dose. “Ontem (03) eu estive no Centro de Saúde e falaram que não tem e que as doses que tinham já acabaram". Segundo o operador de escavadeira Luiz Carlos dos Santos, ele foi informado para voltar outro dia para tomar a vacina. “Ela deu o prazo até dia 10 para normalizar a vacinação.”

A Superintendência Regional de Saúde comunicou que a vacina tríplice viral não está em falta e que tem estoque suficiente para atender o mês de setembro, mas que cabe à prefeitura fazer a gestão do estoque e repor as doses.