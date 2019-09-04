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Até sexta normaliza

Sarampo: grande procura e redução de estoque em Cachoeiro

Com a baixa no estoque, imunizações foram priorizadas para crianças. Prefeitura diz que não faltam vacinas e que estoque será normalizado a partir de quinta (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 10:58

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 10:58

Vacinas começam a chegar e a até sexta-feira (06) a situação estará normalizada nas unidades de saúde Crédito: Divulgação - PMCI
Com a volta de casos de sarampo, aumentou a procura pela vacina. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o estoque da sala de vacina diminuiu e precisou ser priorizado para crianças.
O Espírito Santo não registrava nenhum caso de sarampo desde 2000 e, este ano, foi confirmado em Cariacica. A vacina é a única forma de imunizar e a transmissão ocorre diretamente, entre as pessoas, geralmente por tosse, espirros e até pelo ar, principalmente em ambientes fechados.
Nesta quarta-feira (4), o movimento da sala de vacinação no Centro Municipal de Saúde era pequeno, depois da informação que as doses estão em falta. Devido ao estoque baixo, a vacinação foi restrita a crianças e, por isso, adultos não conseguiram se imunizar.
A dona de casa Sirlene Farias foi à procura da vacina, mas não conseguiu a dose. “Ontem (03) eu estive no Centro de Saúde e falaram que não tem e que as doses que tinham já acabaram". Segundo o operador de escavadeira Luiz Carlos dos Santos, ele foi informado para voltar outro dia para tomar a vacina. “Ela deu o prazo até dia 10 para normalizar a vacinação.”
A Superintendência Regional de Saúde comunicou que a vacina tríplice viral não está em falta e que tem estoque suficiente para atender o mês de setembro, mas que cabe à prefeitura fazer a gestão do estoque e repor as doses.
A coordenadora do programa municipal de Imunização, Horminda Gonçalves, informou que não vai faltar vacina e que as doses já estão chegando. “Amanhã começa a normalizar e na sexta-feira (06) todas as unidades estarão abastecidas.”

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