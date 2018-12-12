Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva

Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Alegre

Nenhuma família chegou a ficar desabrigada ou desalojada

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 13:07
As ruas de Alegre, na região do Caparaó, ficaram alagadas após o nível do Rio Conceição subir no final da tarde desta quarta-feira (12). Também foram registradas quedas de barreiras e de pontes, mas nenhuma família chegou a ficar desabrigada ou desalojada.
De acordo com a Defesa Civil, devido ao transbordamento entrou água em algumas lojas localizadas na região ribeirinha. O nível do rio já voltou ao normal e as equipes estão trabalhando para a retirada de lixo e lama. Uma barreira pequena caiu na Rua Pedro Martins, mas sem gravidade.
Uma ponte da localidade de Abundância caiu, mas o já está sendo consertada.
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados