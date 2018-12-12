As ruas de Alegre, na região do Caparaó, ficaram alagadas após o nível do Rio Conceição subir no final da tarde desta quarta-feira (12). Também foram registradas quedas de barreiras e de pontes, mas nenhuma família chegou a ficar desabrigada ou desalojada.
De acordo com a Defesa Civil, devido ao transbordamento entrou água em algumas lojas localizadas na região ribeirinha. O nível do rio já voltou ao normal e as equipes estão trabalhando para a retirada de lixo e lama. Uma barreira pequena caiu na Rua Pedro Martins, mas sem gravidade.
Uma ponte da localidade de Abundância caiu, mas o já está sendo consertada.
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Alegre