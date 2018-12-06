As ruas do distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na região do Caparaó, ficaram alagadas após uma forte chuva que atingiu a região na noite desta quarta-feira (05). Nenhuma família chegou a ficar desabrigada ou desalojada.
A Defesa Civil esteve no local na manhã desta quinta-feira (06) e ainda contabiliza os prejuízos. Mas, de acordo com as primeiras informações coletadas no local, foi um temporal rápido. Duas casas chegaram a ser invadidas pela água. A situação está normalizada.
Ruas de Muniz Freire ficam alagadas após chuva