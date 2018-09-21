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Sul do Estado

Rua de delegacia em Itapemirim vira pátio de veículos

Há cerca dois anos, a Rua Coronel Marcondes se tornou um depósito de motos e carros apreendidos pela polícia na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 20:46

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 20:46

Crédito: Sebastião Roberto
Os moradores da Rua Coronel Marcondes, no bairro Vila Nova, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, estão na bronca. Há cerca dois anos, a via se tornou um depósito de motos e carros apreendidos pela polícia na região. O ponto é em frente à delegacia regional e tem até placa proibindo estacionar no local.
Além de ocupar um grande espaço na rua, segundo o morador Sebastião Roberto, os veículos acumulam água e a acaba atraindo mosquitos. Até uma árvore cresceu em meio às motos. A casa dia tem mais e mais veículos, que são até depenados ali, revela Roberto.
O problema acontece por que o município não possui pátio credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas o órgão disse que a responsabilidade dos veículos apreendidos é da Polícia Civil.
SOLUÇÃO
O delegado responsável pela Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, disse que os carros e motos devem sair do local em breve. Para chegar a uma solução, o Ministério Público Estadual se manifestou contra a Secretaria de Segurança Pública. Então, uma parceria está sendo firmada com a prefeitura, que irá ceder uma área, que será de responsabilidade do Estado e da Polícia Civil.
Aguardamos esta autorização para começar a levar estes veículos para esta área. Pensamos também em colocar tela e até câmera de segurança. Está vergonhoso e até prendemos um homem comprando as rodas furtadas dos carros, comentou o delegado.

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