Rua de delegacia em Itapemirim vira pátio de veículos

Os moradores da Rua Coronel Marcondes, no bairro Vila Nova, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, estão na bronca. Há cerca dois anos, a via se tornou um depósito de motos e carros apreendidos pela polícia na região. O ponto é em frente à delegacia regional e tem até placa proibindo estacionar no local.
Além de ocupar um grande espaço na rua, segundo o morador Sebastião Roberto, os veículos acumulam água e a acaba atraindo mosquitos. Até uma árvore cresceu em meio às motos. A casa dia tem mais e mais veículos, que são até depenados ali, revela Roberto.
O problema acontece por que o município não possui pátio credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas o órgão disse que a responsabilidade dos veículos apreendidos é da Polícia Civil.
SOLUÇÃO
O delegado responsável pela Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, disse que os carros e motos devem sair do local em breve. Para chegar a uma solução, o Ministério Público Estadual se manifestou contra a Secretaria de Segurança Pública. Então, uma parceria está sendo firmada com a prefeitura, que irá ceder uma área, que será de responsabilidade do Estado e da Polícia Civil.
Aguardamos esta autorização para começar a levar estes veículos para esta área. Pensamos também em colocar tela e até câmera de segurança. Está vergonhoso e até prendemos um homem comprando as rodas furtadas dos carros, comentou o delegado.