Rio sobe mais de cinco metros em Iconha

Em Iconha, a BR 101 chegou a ser interditada Crédito: Internauta - Via WhastApp

O Rio Iconha, que corta a cidade, na região Sul do Estado, subiu mais de cinco metros após as fortes chuvas da tarde deste sábado (17). Segundo a Defesa Civil, o nível já está diminuindo e os prejuízos estão sendo contabilizados.

De acordo com o secretário de Obras, Leandro Mezadre, a água transbordou 5,5 metros. A ponte da BR ficou interditada, mas já está liberada. A chuva foi muito rápida e aqui na cidade não chegou forte, teve uma tromba d'água na localidade de Inhauma, mas os moradores de lá nos avisaram e não fomos pegos de surpresa, explicou.

Mezadre ainda explicou que um levantamento está sendo feito para contabilizar o número de famílias desabrigadas e desalojadas. Em algumas ruas o rio subiu mais de um metro e meio.

Em Rio Novo do Sul, a Defesa Civil está monitorando as áreas de risco. O prefeito está estudando decretar situação de emergência. No bairro Santo Antônio ocorreu um deslizamento de rocha na parte alta, mas as casas não foram atingidas. Durante o nosso serviço chegamos a atender uma pessoa que estava se afogando, disse o coordenador Paulo Volpato.

Paulo ainda disse que o muro construído às margens do rio ao longo da cidade caiu uns 5% por causa da força da chuva.

MARATAÍZES