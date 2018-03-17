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Chuva

Rio sobe mais de cinco metros em Iconha

Por conta da cheia do rio, a BR 101 chegou a ficar interditada na altura do município de Iconha

Publicado em 17 de Março de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 19:58
Em Iconha, a BR 101 chegou a ser interditada Crédito: Internauta - Via WhastApp
O Rio Iconha, que corta a cidade, na região Sul do Estado, subiu mais de cinco metros após as fortes chuvas da tarde deste sábado (17). Segundo a Defesa Civil, o nível já está diminuindo e os prejuízos estão sendo contabilizados.
De acordo com o secretário de Obras, Leandro Mezadre, a água transbordou 5,5 metros. A ponte da BR ficou interditada, mas já está liberada. A chuva foi muito rápida e aqui na cidade não chegou forte, teve uma tromba d'água na localidade de Inhauma, mas os moradores de lá nos avisaram e não fomos pegos de surpresa, explicou.
Mezadre ainda explicou que um levantamento está sendo feito para contabilizar o número de famílias desabrigadas e desalojadas. Em algumas ruas o rio subiu mais de um metro e meio.
Em Rio Novo do Sul, a Defesa Civil está monitorando as áreas de risco. O prefeito está estudando decretar situação de emergência. No bairro Santo Antônio ocorreu um deslizamento de rocha na parte alta, mas as casas não foram atingidas. Durante o nosso serviço chegamos a atender uma pessoa que estava se afogando, disse o coordenador Paulo Volpato.
Paulo ainda disse que o muro construído às margens do rio ao longo da cidade caiu uns 5% por causa da força da chuva.
MARATAÍZES
O volume de chuva também provocou deslizamento de barreiras em Marataízes, no Litoral Sul. De acordo com a Polícia Militar, em pelo menos cinco pontos da Rodovia ES 490, que liga a cidade a BR 101, a pista foi invadida pela lama. Uma árvore também caiu, mas foi cortada pela Defesa Civil.

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