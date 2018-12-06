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Projeto

Reunião define investimento para construção do Parque Urbano em Cachoeiro

Projeto foi apresentado em reunião na prefeitura

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 14:20
Cachoeiro de Itapemirim pode contar com um Parque Urbano nos próximos anos. Em reunião realizada no Palácio Bernardino Monteiro, na tarde desta quarta-feira (5), a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim avançou mais uma etapa para viabilizar a construção do Parque Urbano da Ilha da Luz, que será executada em parceria com a BRK Ambiental, concessionária dos serviços de água e esgoto do município.
De acordo com a prefeitura, o projeto terá orçamento total em torno de R$ 5 milhões. Desse montante, R$ 3 milhões já estão garantidos, sendo R$ 1,5 milhão da prefeitura (do orçamento de 2019) e o mesmo valor para a concessionária.
O encontro teve a presença do juiz Robson Louzada Lopes, da 1ª Vara da Fazenda Pública; do promotor de justiça Wagner Eduardo Vasconcelos; do diretor da BRK, Bruno Ravaglia; do coordenador de área do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), Pablo Merlo Prata; e, ainda, de vereadores e secretários municipais.
Esse parque é um sonho antigo de Cachoeiro. Um espaço privilegiado, que não pode ficar ocioso. O que nós queremos é transformá-lo numa extensão das casas dos cachoeirenses, com a presença em massa das nossas famílias, destacou o prefeito Victor Coelho.
O juiz Robson Louzada ressaltou o empenho dos atores públicos que participaram da reunião. Este momento foi muito importante. Ao dialogarmos sobre um tema de interesse da sociedade, conseguimos chegar a soluções que vão favorecer a todos, considerou.
Ainda na ocasião, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb) fez, por meio de vídeo, uma apresentação em três dimensões do projeto do Parque da Ilha da Luz, que prevê calçadão, fonte, espaço pic-nic, playground infantil, horto de mudas, deck, mirante, espaço fitness e diversos outros atrativos.

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