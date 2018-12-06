Reunião define investimento para construção do Parque Urbano em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim pode contar com um Parque Urbano nos próximos anos. Em reunião realizada no Palácio Bernardino Monteiro, na tarde desta quarta-feira (5), a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim avançou mais uma etapa para viabilizar a construção do Parque Urbano da Ilha da Luz, que será executada em parceria com a BRK Ambiental, concessionária dos serviços de água e esgoto do município.

De acordo com a prefeitura, o projeto terá orçamento total em torno de R$ 5 milhões. Desse montante, R$ 3 milhões já estão garantidos, sendo R$ 1,5 milhão da prefeitura (do orçamento de 2019) e o mesmo valor para a concessionária.

O encontro teve a presença do juiz Robson Louzada Lopes, da 1ª Vara da Fazenda Pública; do promotor de justiça Wagner Eduardo Vasconcelos; do diretor da BRK, Bruno Ravaglia; do coordenador de área do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), Pablo Merlo Prata; e, ainda, de vereadores e secretários municipais.

Esse parque é um sonho antigo de Cachoeiro. Um espaço privilegiado, que não pode ficar ocioso. O que nós queremos é transformá-lo numa extensão das casas dos cachoeirenses, com a presença em massa das nossas famílias, destacou o prefeito Victor Coelho.

O juiz Robson Louzada ressaltou o empenho dos atores públicos que participaram da reunião. Este momento foi muito importante. Ao dialogarmos sobre um tema de interesse da sociedade, conseguimos chegar a soluções que vão favorecer a todos, considerou.