Resultado de pesquisa Recall é apresentado em Cachoeiro

.Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo

O resultado da pesquisa Recall do 17º Prêmio Gazeta Empresarial 2018 foi apresentada durante um café da manhã nesta quarta-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A pesquisa realizada pelo Instituto Futura perguntou aos moradores da região quais as marcas mais lembradas. Durante o evento ainda foram apresentados os creators, que são influenciadores digitais em cinco áreas.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 de junho com 800 moradores de Cachoeiro, envolvendo 105 segmentos da economia local. As marcas mais lembradas serão premiadas durante cerimônia no dia 31 de agosto. Alguns segmentos são novos como: Centro de Formação de Condutores, comida japonesa, loja de moda praia e fitness e loja de suplementos alimentares.

A gente faz na verdade uma pesquisa com a população acima de 16 anos perguntando para elas de determinado seguimento, que marca que ela lembra. E tem sempre o resultado muito interessante que causa um certo frisson na cidade entre os empresários, disse o presidente do Instituto Futura José Luiz Orrico.

Diversos empresários de Cachoeiro participaram do evento.

Creators

Durante o evento também foram apresentados os Creators, profissionais da área de Moda, Arquitetura, Fotografia, Turismo e Gastronomia que agora fazem parte de um novo Projeto da Regional Sul da Gazeta. Os escolhidos serão destaque nas suas áreas de atuação nos veículos - televisão, rádio, jornal impresso e Online.

O objetivo da parceria formada com os creators, que são considerados influencias digitais nas áreas que atuam, é atrair os seus seguidores para mídia tradicional.

Na área de Coluna Social será o fotógrafo Wallace Hull, 50 anos, que tem 20 anos de mercado. Ele é formado em Ciências Sociais, chegou atuar na área como professor, mas ao trabalhar em uma empresa privada, viajou para todo o país, onde foi responsável pelo o setor de fotografia.

A expectativa é muito grande, um novo desafio na minha carreira profissional, mais uma ferramenta de trabalho para oferecermos aos nossos clientes, um projeto inovador que mudará vários conceitos referentes aos pensamentos das pessoas em relação ao mundo digital e principalmente às redes sociais, disse.

Na área de Moda e Consultoria será a estilista Bia Fernandes, 33 anos, que está formada na área há 10 anos. A profissional se capacitou em Madri, na Espanha, em posicionamento de marcas de moda. Ela tem milhares de seguidores em suas redes sociais.

Eu espero que a gente possa fazer grande diferença para as empresas que passam por um momento de reciclagem e saber se atualizar. Muitas delas não entendem o novo processo e não conseguem desenvolver os conteúdos, porque é tudo muito novo para muita gente. E elas não conseguem fazer sozinhas. Espero somar formas para que a gente possa trazer grandes resultados.

Em design de interiores está com a design Bruna Guio, 34 anos. Vai ser uma grande responsabilidade e me sinto muito honrada de ser escolhida e já estou cheia de criatividade para ser colocada em prática. Na verdade a gente lida com o sonho das pessoas, a gente coloca no papel o sonho delas e depois na pratica, contou.

A nutricionista Louise Piteres, 28 anos, e o funcionário público Antônio Neto, 34 anos, serão responsáveis pela área de Turismo. O casal que está junto há 13 anos começou a viajar desde então. Em 2016 resolveram criar uma página Partiu a 2 onde compartilha histórias e dicas de viagens, principalmente no Espírito Santo.

Percebemos que o Turismo daqui estava precisando ser mais explorado. Nosso Estado tem um potencial enorme para o investimentos de empresários e prefeituras. O potencial é é muito grande e fica muito escondidinho. Para facilitar encontrar destinos perto de casa com valor acessível. Mostrar que não é tão difícil viajar.

Já na área da gastronomia está a psicóloga Lilian Nobre, 29 anos. Ela disse que ao se casar começou a se aventurar na cozinha e conseguiu desenvolver vários pratos com ajuda de livros e internet. Ela chegou a trocar o nome da sua página da rede social para Cozinha pequena, pois a sua cozinha tem seis metros quadrados.