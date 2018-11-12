Quatro morrem e seis pessoas ficam feridas em cinco acidentes no Sul do ES

Na Rodovia ES 164, o motorista de um veículos chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Internauta - Rael Sérgio das Neves

Quatro pessoas morreram em cinco acidentes registrados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, e em Vargem Alta , na Região Serrana, neste domingo (11). Os acidentes deixaram outras seis pessoas feridas, entre elas uma criança de oito anos.

No distrito de Itaoca Pedra, interior de Cachoeiro de Itapemirim, Muaxino Muxiti Sozinho, 31 anos, morreu após bater com a moto em uma placa de sinalização por volta das 16h. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia sentido Itaoca - localidade de Balieira, mas ao passar em uma curva perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu na placa de sinalização, que foi arrancada com o impacto.

Já na Rodovia ES 164, em Vargem Alta, um adolescente de 16 anos morreu. Kaio Ferreira Garcia Soares, estava na motocicleta que, por causas ainda desconhecidas, teria colidido em um veículo. Segundo a PM, nem o motorista, nem o veículo, foram encontrados no local. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Na mesma rodovia, porém no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, um homem de 45 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um Volkswagem Parati e u Toyota Corolla. O acidente aconteceu por volta das 21h, mas as causas ainda são desconhecidas.

Na Parati estavam o motorista, identificado como Rosélio Moraes, de 45 anos, uma mulher, 50 anos, e uma menina de oito anos. Os adultos foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia e a criança para o Hospital Infantil São Francisco de Assis. Rosélio não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas permanecem internadas.

BATIDA CONTRA POSTE

Outro homem, de 32 anos, morreu após o veículo em que estava bater contra um poste no bairro Vila Rica, na sede de Cachoeiro de Itapemirim. Bruno Soares Maria estava sentado no banco do carona traseiro, onde teve maior impacto. Os outros ocupantes do veículo não se feriram. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia.

O último acidente registrado envolveu duas motocicletas na Rua Moreira no bairro Independência, em Cachoeiro. Três pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. As causas da colisão também são desconhecidas.

Os corpos de Muaxino Muxiti Sozinho, Kaio Ferreira Garcia Soares, Rosélio Moraes e de Bruno Soares Maria foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia investiga os casos.