Quatro flanelinhas são detidos por extorquir motoristas de Cachoeiro

Eles foram flagrados na Linha Vermelha, no início da semana, próximo ao Museu Ferroviário, durante nova operação de fiscalização feita por guardas civis municipais e fiscais de postura da prefeitura, fruto de acordo com o Ministério Público.

"Os quatro flanelinhas foram encaminhados para a delegacia por terem desobedecido a ordem de um servidor público municipal para que eles não fizessem a ocupação do território público e fizesse a comercialização de vagas em espaço público. Eles responderão a um termo circunstanciado e serão chamados ao juizado especial. Alguns eram reincidentes e esses terão uma pena maior", explicou o secretário de Segurança e Trânsito, Rui Guedes Barbosa Junior.