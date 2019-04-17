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Insegurança

Quatro flanelinhas são detidos por extorquir motoristas de Cachoeiro

Pelo menos oito ações como esta já foram realizadas somente este ano na cidade

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 17:00

Publicado em 

17 abr 2019 às 17:00
Quatro flanelinhas são conduzidos à delegacia por extorsão Crédito: Divulgação - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Pela prática de extorsão e constrangimento de motoristas, quatro flanelinhas foram conduzidos à delegacia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Alguns deles já haviam sido detidos outras vezes pelo mesmo crime. Pelo menos oito ações como esta já foram realizadas somente este ano. 
Eles foram flagrados na Linha Vermelha, no início da semana, próximo ao Museu Ferroviário, durante nova operação de fiscalização feita por guardas civis municipais e fiscais de postura da prefeitura, fruto de acordo com o Ministério Público.
"Os quatro flanelinhas foram encaminhados para a delegacia por terem desobedecido a ordem de um servidor público municipal para que eles não fizessem a ocupação do território público e fizesse a comercialização de vagas em espaço público. Eles responderão a um termo circunstanciado e serão chamados ao juizado especial. Alguns eram reincidentes e esses terão uma pena maior", explicou o secretário de Segurança e Trânsito, Rui Guedes Barbosa Junior. 
Todos os conduzidos à delegacia são homens e já haviam sido notificados a interromper a prática em operações anteriores.

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