Veja vídeo

Quantidade de mosquitos saindo de bueiro impressiona em Cachoeiro

O último boletim divulgado nesta semana revela 6.159 casos de dengue notificados e 4.548 confirmados na cidade

Publicado em 4 de julho de 2019 às 16:50 - Atualizado há 6 anos

Os números da dengue em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continuam crescendo. O último boletim divulgado nesta semana revela 6.159 casos notificados e 4.548 confirmados. Os mosquitos não param de incomodar.

Na cidade é comum encontrar moradores assustados com a quantidade de insetos, como mostra um vídeo enviado por um internauta. Na gravação, feita na Praça Visconde de Matosinhos, na região central, os mosquitos que saem de um bueiro são mortos por um morador com uma raquete elétrica. A quantidade é tanta que o barulho da centelha gerada pelo contato do mosquito com a tela da raquete impressiona.

De acordo com a prefeitura, os agentes de endemias visitam cerca de 13 mil casas por mês e, em quase 80% delas, o mosquito encontrado é o transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Os bairros com maiores índices, são: Gilson Carone (427 casos), Soturno (386), Coramara (242), BNH (217), Paraíso (216), Aeroporto (215) e Monte Cristo (188).

Os casos de chikungunya também cresceram em Cachoeiro. O número aumentou quatro vezes em apenas um mês. Dos 213 casos notificados, 26 foram notificados. A operadora de caixa, Silvana de Brito, foi uma das pessoas que confirmou a doença. “Agora estou melhor um pouco, mas desde o primeiro dia até um mês e meio depois, todos os dias tinha muita dor. Eu andava mancando, com dor.”

A Unidade de Pronto Atendimento do município preparou uma área exclusiva para atender os pacientes com suspeita de dengue e chikungunya e secretaria de Obras informou que a limpeza dos bueiros ocorre periodicamente e que vai enviar uma equipe ainda esta semana até o local do vídeo para verificar a situação e realizar a limpeza do bueiro.

A solicitação de limpeza dos bueiros é feita através do 156, da Ouvidoria Municipal.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta