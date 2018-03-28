Promoção 'Páscoa com talento' revela os ganhadores do Sul

Leitores do Sul do Espírito Santo que usaram a criatividade para participar da promoção "Páscoa com talento", realizada pelo jornal A Gazeta e pela rádio Litoral Sul, foram premiados com chocolates da Cacau Show.

Para participar da ação, crianças de 6 a 12 anos pintaram o pôster que foi encartado no jornal A Gazeta. Três mil encartes foram distribuídos gratuitamente em escolas de Cachoeiro de Itapemirim.

Ao todo, mais de 600 desenhos coloridos foram recebidos dos participantes. Para selecionar os ganhadores, a comissão julgadora observou a harmonia nas cores, a criatividade e o capricho da criança para escolher os três desenhos que se destacaram.

O primeiro colocado recebeu uma cesta grande de chocolate; o segundo, uma cesta média, e o terceiro ganhou um ovo de páscoa.

Confira os ganhadores:

1º Lugar - Murillo Nogueira Cock Viana

2º Lugar - Bianca da Cunha Cansi