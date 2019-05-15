Professora de Presidente Kennedy desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 15 de maio de 2019 às 15:28
- Atualizado há 6 anos
ATUALIZAÇÃO: A professora Tânia Mara Da Silva Pereira foi localizada na tarde desta quarta-feira (15) na rodoviária de Vitória. Ela está bem, de acordo com familiares e avisou para o seu marido onde estava.
Uma professora de 46 anos desapareceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde da última segunda-feira (13). Tânia Mara da Silva Pereira mora em Presidente Kennedy, no Litoral Sul, e estava em Cachoeiro com o marido para fazer compras e serviços bancários.
O irmão de Tânia, o funcionário público Amauri da Silva Cândido, de 36 anos, contou que Tânia e o marido chegaram em Cachoeiro às 15h50 e deixaram o veículo em um estacionamento da Rua Costa Pereira, no Centro da cidade. Ele seguiu para o banco e ela foi para um supermercado, no bairro Guandu, onde se encontrariam.
“Ela deixou tudo dentro do carro (bolsa, documentos, aparelho celular). Depois que ele (marido) terminou, foi para o supermercado e, chegando lá, ficou esperando e nada. Essa é a primeira vez que ela desaparece, mas ela tem problemas de depressão, de pressão, entre outros. Ela está até encostada pelo INSS”, contou o irmão.
Amauri ainda disse que, ao saber que Tânia havia desaparecido, esteve em Cachoeiro para procurá-la. “Ficamos até a noite procurando ela. Tem vários boatos, pessoas nos ligando falando que viram ela, mas, quando vamos verificar, não é verdade”, lamentou.
Quem souber qualquer notícia pode entrar em contato com Amauri pelo telefone (28) 99966-3357 ou para a Polícia Civil pelo número de telefone 181.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento ela não foi localizada, e outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
