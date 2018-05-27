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Greve dos caminhoneiros

Produtores rurais doam frutas, legumes e leite no Sul do ES

Os materiais foram doados, pois estavam com o risco de estragar

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 21:29
Em Iconha, mamão foi doado para a população Crédito: Internauta
Sem ter como escoar a produção, motoristas e produtores rurais decidiram doar leite e mamão em Itapemirim e em Iconha para a população neste sábado (26). Os materiais foram doados, pois estavam com o risco de estragar.
Em Iconha, uma carga de mamão que estava em um caminhão no ponto de bloqueio foi doado para os moradores. Em Itapemirim, um produtor rural doou 1,2 mil litros de leite.
Na BR 262, frutas e legumes que estavam em caminhões parados também foram doados para o Asilo Vila Feliz, de Castelo, e para a associação de moradores de Aracuí receberam esses alimentos.

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