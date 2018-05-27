Produtores rurais doam frutas, legumes e leite no Sul do ES

Em Iconha, mamão foi doado para a população Crédito: Internauta

Sem ter como escoar a produção, motoristas e produtores rurais decidiram doar leite e mamão em Itapemirim e em Iconha para a população neste sábado (26). Os materiais foram doados, pois estavam com o risco de estragar.

Em Iconha, uma carga de mamão que estava em um caminhão no ponto de bloqueio foi doado para os moradores. Em Itapemirim, um produtor rural doou 1,2 mil litros de leite.