Primas morrem afogadas em lagoa de Conceição do Castelo

Duas adolescentes morrem afogadas em Conceição do Castelo Crédito: (Foto: Reprodução)

Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, neste domingo (11). O local, segundo informações da família, era um pesque-pague, mas estava desativado. Duas adolescentes, Mariana e Jennifer, de 14 e 13 anos, morreram afogadas em uma lagoa, no interior de, na Região Serrana do Estado, neste domingo (11). O local, segundo informações da família, era um pesque-pague, mas estava desativado.

TV Gazeta Sul conversou com a mãe da Mariana e ela contou que os filhos, Mariana e seus irmãos, de 8 e 5 anos, moram em Conceição do Castelo com ela, mas foram passar o Dia dos Pais, em Venda Nova do Imigrante, onde mora o pai deles. A equipe daconversou com a mãe da Mariana e ela contou que os filhos, Mariana e seus irmãos, de 8 e 5 anos, moram em Conceição do Castelo com ela, mas foram passar o Dia dos Pais, em Venda Nova do Imigrante, onde mora o pai deles.

De acordo com as informações que chegaram até ela, eles já estavam voltando para a casa da mãe, quando Mariana pediu para parar na casa da prima Jennifer, que fica na localidade de Barro Branco, perto de onde aconteceu o afogamento.

MARIANA SALVOU IRMÃO

Enquanto os adultos conversavam, as crianças foram para perto do lago. O irmão de 8 anos contou ao pai que o mais novo, de 5 anos, caiu no lago e começou a se afogar. Nesse momento, a Mariana pulou para socorrê-lo. Mesmo sem saber nadar, ela conseguiu jogar o irmão para fora d’água, mas não conseguiu sair.

JENNIFER TENTOU SALVAR A PRIMA

Jennifer pulou, em seguida, para ajudar Mariana, mas também acabou afogada. A família relatou que o lago é cheio de lama.

Corpo de Bombeiros. Quando os adultos foram chamados, o menino de 5 anos ainda estava desacordado às margens do lago e foi reanimado pelo pai, que também tirou Mariana d’água, mas já sem vida. Jennifer só foi retirada do lago pela equipe do