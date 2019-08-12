Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia dos Pais

Primas morrem afogadas em lagoa de Conceição do Castelo

Mariana, uma das adolescentes, conseguiu salvar o irmão, de 5 anos. Ao tentar salvar a prima, Jennifer acabou também morrendo afogada

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:10
Duas adolescentes morrem afogadas em Conceição do Castelo Crédito: (Foto: Reprodução)
Duas adolescentes, Mariana e Jennifer, de 14 e 13 anos, morreram afogadas em uma lagoa, no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, neste domingo (11). O local, segundo informações da família, era um pesque-pague, mas estava desativado.
A equipe da TV Gazeta Sul conversou com a mãe da Mariana e ela contou que os filhos, Mariana e seus irmãos, de 8 e 5 anos, moram em Conceição do Castelo com ela, mas foram passar o Dia dos Pais, em Venda Nova do Imigrante, onde mora o pai deles.
De acordo com as informações que chegaram até ela, eles já estavam voltando para a casa da mãe, quando Mariana pediu para parar na casa da prima Jennifer, que fica na localidade de Barro Branco, perto de onde aconteceu o afogamento.
MARIANA SALVOU IRMÃO
Enquanto os adultos conversavam, as crianças foram para perto do lago. O irmão de 8 anos contou ao pai que o mais novo, de 5 anos, caiu no lago e começou a se afogar. Nesse momento, a Mariana pulou para socorrê-lo. Mesmo sem saber nadar, ela conseguiu jogar o irmão para fora d’água, mas não conseguiu sair.
JENNIFER TENTOU SALVAR A PRIMA
Jennifer pulou, em seguida, para ajudar Mariana, mas também acabou afogada. A família relatou que o lago é cheio de lama.
Quando os adultos foram chamados, o menino de 5 anos ainda estava desacordado às margens do lago e foi reanimado pelo pai, que também tirou Mariana d’água, mas já sem vida. Jennifer só foi retirada do lago pela equipe do Corpo de Bombeiros.
O velório das duas deve acontecer na tarde desta segunda-feira (12), em Conceição do Castelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados