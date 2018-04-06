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Violência

Preso suspeito de matar homem dentro de bar em Ibatiba

A motivação do crime é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 17:07

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 17:07

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem foi preso suspeito de ter cometido um homicídio dentro de um bar na noite desta quinta-feira (05) em Ibatiba, na região do Caparaó. Ele fugiu logo após o crime e localizado em sua casa. A motivação do crime é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, o homem que foi esfaqueado chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos. Após denúncias, o suspeito foi identificado e localizado escondido na garagem de sua residência, embaixo de uma antena parabólica.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil vai investigar a autoria do crime.

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