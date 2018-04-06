Preso suspeito de matar homem dentro de bar em Ibatiba

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi preso suspeito de ter cometido um homicídio dentro de um bar na noite desta quinta-feira (05) em Ibatiba, na região do Caparaó. Ele fugiu logo após o crime e localizado em sua casa. A motivação do crime é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, o homem que foi esfaqueado chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos. Após denúncias, o suspeito foi identificado e localizado escondido na garagem de sua residência, embaixo de uma antena parabólica.