Prejuízo com enchente ultrapassa R$ 10 milhões em Rio Novo do Sul

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O prejuízo causado pela enchente que atingiu a cidade de Rio Novo do Sul, no último sábado (17), ultrapassa R$ 10 milhões. Os números foram levantados pela prefeitura que decretou situação de emergência. O documento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (23) e a previsão é de levantar recursos para reconstruir a cidade.

De acordo com o documento, após dez horas de chuva, ocorreram alagamentos, deslizamentos, rolamento de blocos rochosos e lascas, queda de pontes e de outras construções urbanas e rurais, bem como o transbordamento do rio, que subiu mais de cinco metros. Dez mil pessoas foram atingidas, 600 famílias ficaram desabrigadas e seis desalojadas.

O prefeito Thiago Fiório contou que o prejuízo pós enchente ultrapassa R$ 10 milhões. Esse prejuízo é da parte de prédios e equipamentos públicos. Fora os prejuízos particulares como comércio e residências. Na prática me possibilita, após a homologação pelo estado do Espírito Santo, a captação de recursos frente aos governos estaduais e Federal para reconstruir o que foi destruído pela água. O decreto também traz documentos e números que comprovam tudo o que vivemos, disse.

Com a homologação do decreto, a cidade ainda poderá realizar contratos de aquisição de bens necessários às atividades/obras para a reconstrução da cidade. O decreto tem a validade de 180 dias.