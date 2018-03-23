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Chuvas

Prejuízo com enchente ultrapassa R$ 10 milhões em Rio Novo do Sul

Segundo relatório da prefeitura, 10 mil pessoas foram atingidas, 600 famílias ficaram desabrigadas e seis desalojadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 19:28

Publicado em 23 de Março de 2018 às 19:28

Crédito: Internauta | WhatsApp
O prejuízo causado pela enchente que atingiu a cidade de Rio Novo do Sul, no último sábado (17), ultrapassa R$ 10 milhões. Os números foram levantados pela prefeitura que decretou situação de emergência. O documento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (23) e a previsão é de levantar recursos para reconstruir a cidade.
De acordo com o documento, após dez horas de chuva, ocorreram alagamentos, deslizamentos, rolamento de blocos rochosos e lascas, queda de pontes e de outras construções urbanas e rurais, bem como o transbordamento do rio, que subiu mais de cinco metros. Dez mil pessoas foram atingidas, 600 famílias ficaram desabrigadas e seis desalojadas.
O prefeito Thiago Fiório contou que o prejuízo pós enchente ultrapassa R$ 10 milhões. Esse prejuízo é da parte de prédios e equipamentos públicos. Fora os prejuízos particulares como comércio e residências. Na prática me possibilita, após a homologação pelo estado do Espírito Santo, a captação de recursos frente aos governos estaduais e Federal para reconstruir o que foi destruído pela água. O decreto também traz documentos e números que comprovam tudo o que vivemos, disse.
Com a homologação do decreto, a cidade ainda poderá realizar contratos de aquisição de bens necessários às atividades/obras para a reconstrução da cidade. O decreto tem a validade de 180 dias.
 

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