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Verão

Prefeitura derruba três quiosques na orla de Itapemirim

A demolição das edificações faz parte do projeto de reurbanização da orla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 16:50

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 16:50

Prefeitura derruba três quiosques em Itapemirim Crédito: Internauta Regina de Carvalho
A demolição de três quiosques na praia de Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul, não está agradando turistas e comerciantes. Após um estudo, o local será reurbanizado, mas a obra não ficará pronta para o verão deste ano. A preocupação principal é de que os turistas desapareçam do balneário.
A demolição começou no dia 29 de outubro. Regina de Carvalho tem uma pousada no local e se preocupa com a situação. Qual será o próximo passo da prefeitura em relação aos quiosques? O pessoal está sem saber o que está acontecendo. Se eu for a um lugar, tirar umas férias programadas, se eu não tiver uma comodidade, um conforto, vou procurar outro lugar. O turista gosta de ser atendido na praia, contou.
O secretário de Meio Ambiente, Jean Paez Rosa, disse que os três quiosques destruídos estavam abandonados. Foi feita uma solicitação para a retirada desses três quiosques, pois eles não estavam sendo utilizados mais por comerciantes. E esses três quiosques estavam apresentando problemas, tais como estarem sendo utilizados como ponto de prostituição, ponto de usuários de drogas e de bebidas alcoólicas deixando resíduos, trazendo prejuízos para a nossa orla , disse.
No lugar dos quiosques hoje está um monte de areia. A prefeitura disse que no projeto de reurbanização também consta a construção de outros quiosques, mas que não ficarão prontos para esse verão. 
Melhoria como preenchimento de areia e restauração do calçadão quebrado serão feitos. Até esse estudo ficar pronto, no ano que vem, porque não é um estudo fácil de fazer. Ele é bem detalhado para que a gente possa ter um definitivo, finalizou.
A demolição de outros quiosques ainda que não está prevista. O estudo de contenção da erosão está sendo feito em parceria com a Universidade de Campinas. É com base nele que será feita a reurbanização da orla, mas ainda não há prazos.

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