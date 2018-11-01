Prefeitura derruba três quiosques na orla de Itapemirim

Prefeitura derruba três quiosques em Itapemirim Crédito: Internauta Regina de Carvalho

A demolição de três quiosques na praia de Itaoca , em Itapemirim , no Litoral Sul, não está agradando turistas e comerciantes. Após um estudo, o local será reurbanizado, mas a obra não ficará pronta para o verão deste ano. A preocupação principal é de que os turistas desapareçam do balneário.

A demolição começou no dia 29 de outubro. Regina de Carvalho tem uma pousada no local e se preocupa com a situação. Qual será o próximo passo da prefeitura em relação aos quiosques? O pessoal está sem saber o que está acontecendo. Se eu for a um lugar, tirar umas férias programadas, se eu não tiver uma comodidade, um conforto, vou procurar outro lugar. O turista gosta de ser atendido na praia, contou.

O secretário de Meio Ambiente, Jean Paez Rosa, disse que os três quiosques destruídos estavam abandonados. Foi feita uma solicitação para a retirada desses três quiosques, pois eles não estavam sendo utilizados mais por comerciantes. E esses três quiosques estavam apresentando problemas, tais como estarem sendo utilizados como ponto de prostituição, ponto de usuários de drogas e de bebidas alcoólicas deixando resíduos, trazendo prejuízos para a nossa orla , disse.

No lugar dos quiosques hoje está um monte de areia. A prefeitura disse que no projeto de reurbanização também consta a construção de outros quiosques, mas que não ficarão prontos para esse verão.

Melhoria como preenchimento de areia e restauração do calçadão quebrado serão feitos. Até esse estudo ficar pronto, no ano que vem, porque não é um estudo fácil de fazer. Ele é bem detalhado para que a gente possa ter um definitivo, finalizou.