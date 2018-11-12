Prefeitura de Venda Nova pede atenção para casos de parvovirose

Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução/Governo do Estado

A prefeitura de

, na Região Serrana do Estado, pediu atenção das unidades de educação para monitorar possíveis casos de parvovirose. A doença transmitida por vírus, segundo a secretaria municipal de Saúde, não oferece riscos consideráveis à população, exceto, ao grupo das gestantes  e dos bebês em gestação.

Quatro casos, de acordo o município, já foram confirmados. A doença infecciosa aguda é transmitida pela tose, espirro, fala ou respiração. Por conta disso, o ofício foi divulgado em escolas municipais, estaduais, particulares, faculdades e Apae na cidade.

No documento, a prefeitura orienta que os gestores das unidades devem anotar o nome das pessoas que apresentarem sintomas da doença para a vigilância.

Segundo a Vigilância em Saúde de gestantes e bebês em gestação, é o grupo mais vulnerável à doença. Quando descoberta, o corpo é capaz de reagir e combater a doença, restando apenas o tratamento dos sintomas, como febre baixa (37,8 ºC à 38,5 ºC) e manchas avermelhadas no corpo.

O período de transmissão da doença acontece de quatro a seis dias antes dos primeiros sintomas aparecerem. O isolamento das pessoas doentes não é necessário, segundo a secretaria de Saúde, exceto de casos hospitalizados.